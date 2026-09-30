Bizar: een loting bepaalt wie er naar de halve finale gaat

Oman heeft zich op opmerkelijke wijze geplaatst voor de halve finales van de Gulf Cup 27. Het land eindigde in de groepsfase volledig gelijk met Irak, waardoor uiteindelijk een loting de beslissing moest brengen. De loting vond kort na de laatste groepswedstrijden plaats in het InterContinental Hotel in Jeddah.

Beide landen verzamelden vier punten en ook het doelsaldo, aantal gescoorde doelpunten en het aantal gele kaarten waren identiek. Daardoor bleef er niets anders over dan loten.

Voor de loting liet Irak-bondscoach Graham Arnold weten dat hij vond dat zijn ploeg door moest. ”We moeten ons houden aan de FIFA-reglementen. Ons niveau is hoger dan dat van Oman en onze ranking is hoger. Ik denk dat het oneerlijk zou zijn als wij ons niet kwalificeren.”

Uiteindelijk viel het kwartje in het voordeel van Oman. Het land plaatste zich daardoor voor de halve finales, terwijl Irak is uitgeschakeld.