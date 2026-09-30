Topscorer van de Eredivisie kende zware tijden: 'Ik was echt gefrustreerd'

is dit seizoen een van de smaakmakers bij Go Ahead Eagles, maar de weg naar zijn huidige vorm was allesbehalve eenvoudig. De Deense aanvaller kampte na zijn overstap naar Deventer met blessureleed en brak zelfs twee keer zijn voet. In gesprek met ESPN vertelt de topscorer van de Eredivisie openhartig over de lastige periode en zijn huidige prestaties in het rood-geel.

Tengstedt merkt dat hij steeds meer vertrouwen krijgt. "Ik ben een Deen, een rustig type", vertelt hij. "Ik zal niet snel van de daken schreeuwen dat ik al vijf doelpunten heb gemaakt, maar ik ben er natuurlijk wel trots op", geeft hij toe. Die vijf doelpunten zijn extra bijzonder gezien de periode die Tengstedt achter de rug heeft. Na zijn overstap van Silkeborg naar Go Ahead Eagles kende de aanvaller een moeizame start. Hij miste een groot deel van het vorige seizoen door een blessure en kreeg daarna opnieuw te maken met fysiek ongemak.

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Vooral de tweede voetbreuk hakte erin bij Tengstedt. "Ik wilde heel graag Europees voetbal spelen met deze club. Dat was een zware klap. De periode nadat ik mijn voet voor de tweede keer had gebroken, was ik echt gefrustreerd. Maar het is ook goed voor me geweest. Ik heb veel tijd gehad om aan mijn lichaam te werken en ik voel me sterker dan voor mijn blessure. Daar ben ik blij mee. Het gaat beter dan ooit", aldus Tengstedt.

Vijf doelpunten en een droom

Met vijf doelpunten beleeft Tengstedt een uitstekende start van het seizoen. Toch verwacht hij niet dat hij zomaar de strijd om de topscorerstitel kan aangaan: "Dat is niet realistisch. Ik zal mijn best doen, maar dat zal heel zwaar worden. Er spelen heel veel andere goede spelers in deze competitie".

Over zijn persoonlijke doelstellingen blijft Tengstedt bescheiden. "Ik hoop het team zo veel mogelijk te helpen, maar ik heb niet echt één specifiek doel. Ik wil gewoon fit blijven en een heel seizoen spelen. Dan zien we wel hoe het gaat."