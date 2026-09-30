Pep Guardiola spreekt zich voor het eerst uit over Manchester City

Pep Guardiola heeft zich woensdag uitgesproken richting de supporters van Manchester City. De Spaanse trainer laat via sociale media weten dat hij achter de club blijft staan, juist nu Manchester City onder grote druk staat vanwege zware financiële overtredingen.
Guardiola richt zijn boodschap rechtstreeks aan de City-fans over de hele wereld. “Ik wil dat iedere Manchester City-fan over de hele wereld weet dat ik hier ben, meer dan ooit,” begint de trainer. “Ik ben er altijd geweest, zal er altijd zijn voor mijn club, mijn mensen, mijn voorzitter, Ferran Soriano, de spelers, de staf, Enzo Maresca en jullie, onze unieke supporters,” aldus Guardiola.
Daarmee maakt de clubloze coach duidelijk dat hij zich verbonden blijft voelen met Manchester City en de mensen binnen de club. Guardiola besluit zijn verklaring met een directe boodschap aan de achterban. “Laat één ding duidelijk zijn: we komen hier samen doorheen.”
De Spanjaard sluit vervolgens af met een persoonlijke boodschap aan de supporters: “Ik hou van jullie allemaal. 💙”
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.