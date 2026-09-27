Roy Keane genadeloos: 'Deze valsspelers verdienen het om gestraft te worden'

Roy Keane vindt dat Manchester City absoluut gestraft moet worden voor het veelvuldig overtreden van de financiële regels. De oud-speler van Manchester United gaat bij ITV Sports in tegen de uitspraken van , de oud-speler van The Citizens die zegt nog altijd te geloven in de onschuld van zijn vroegere werkgever.

Rodri speelde vanaf 2019 zeven seizoenen voor Manchester City. Met de blauwe club van Manchester werd de Spaanse middenvelder vier keer landskampioen en veroverde hij in 2023 de Champions League. Een jaar later, nadat hij met Spanje Europees Kampioen was geworden, werd Rodri individueel onderscheiden met de Ballon d'Or. Sinds deze zomer speelt de middenvelder weer in Spanje, bij FC Barcelona.

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Voorafgaand aan het Nations League-duel tussen Engeland en Spanje, zaterdagavond op Wembley, sprak Rodri zich uit over het laatste nieuws rond Manchester City. Daags voor het duel werd immers duidelijk dat de club op 114 van de 115 aanklachten voor het overtreden van de financiële regels schuldig is bevonden. Rodri liet op een persconferentie desgevraagd weten dat de club tegenover hem en zijn ploeggenoten altijd heeft volgehouden niet schuldig te zijn. "Ik heb vertrouwen in het rechtssysteem en de onschuld van de club", liet hij onder meer optekenen. Overigens gaan de aanklachten over de periode 2009-2018, dus nog vóór het moment dat Rodri tekende in het Etihad Stadium.

Keane komt bij ITV met een glasheldere reactie op de uitlatingen van Rodri. "Dit speelt al lange tijd", zegt de Ier. "Ik ben het niet eens met de boodschap van Rodri", vervolgt Keane. "Het was de keuze van de club om vals te spelen. Met alles wat ze de afgelopen jaren gewonnen hebben, verdienen ze het om gestraft te worden." Engelse media speculeren dat City mogelijk meerdere prijzen zou moeten inleveren, en/of geconfronteerd zal worden met een geldboete of een (forse) puntenstraf. Zelfs verplichte degradatie uit de Premier League wordt niet uitgesloten.