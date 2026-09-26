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Duel met Nederland heeft vervelende gevolgen voor Duitsland

26 september 2026, 07:55
Jürgen Klopp van Duitsland
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Bondscoach Jürgen Klopp kan tijdens de komende drie groepswedstrijden in de UEFA Nations League definitief geen beroep doen op Kai Havertz en Jamal Musiala. Beide aanvallers zijn met blessures afgehaakt na de wedstrijd tegen het Nederlands elftal (1-1).

Het tweetal heeft het trainingskamp van de nationale ploeg inmiddels verlaten en is teruggereisd naar hun clubs om te herstellen. Havertz moest donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA al na dertig minuten naar de kant met hamstringklachten. Musiala kwam tegen Oranje helemaal niet binnen de lijnen. De aanvallende middenvelder haakte tijdens de warming-up al af met een bovenbeenblessure.

Onderzoek voor Havertz en streep door wedstrijden Musiala

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  Havertz is vrijdag direct naar Londen gereisd om bij Arsenal een MRI-scan te laten maken. Bij de Londenaren hoopt men dat de kwetsuur meevalt, maar het restant van de interlandperiode komt sowieso te vroeg voor de Duitser. Voor Musiala zijn de zorgen groter. De middenvelder staat naar verwachting drie tot vier weken aan de kant en mist daardoor ook duels in de Bundesliga en de Champions League. Bondscoach Klopp benadrukte overigens dat deze kwetsuur niets te maken heeft met de medische situatie van afgelopen zomer.

Klopp haalt versterking bij de selectie

Klopp heeft na het wegvallen van het duo direct ingegrepen en Florian Wirtz en Jonathan Burkardt bij de wedstrijdselectie gehaald. Het tweetal zou later bij de groep aansluiten, maar komt door de blessures direct bij de Duitse selectie. 

Tijdens het gelijkspel in Amsterdam (1-1) kende ook het Nederlands elftal fysieke problemen. Spits Brian Brobbey moest na 35 minuten noodgedwongen naar de kant met een spierblessure in zijn bovenbeen, waarna bondscoach Xavi Hernández besloot Joshua Zirkzee op te roepen.  

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Jürgen Klopp

Jürgen Klopp
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (16 jun. 1967)

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