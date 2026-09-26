Telefoontje Xavi zorgt voor enorme verbazing: 'Je moet komen'

was verbaasd toen Xavi Hernández hem bij de selectie van het Nederlands elftal haalde, als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey. Dat zegt Oranje-watcher Martijn Krabbendam vrijdagavond in Vandaag Inside.

Xavi riep voor zijn eerste interlandperiode maar twee spitsen op: Brian Brobbey en Mexx Meerdink. Laatstgenoemde dankte zijn last minute uitverkiezing overigens aan het wegvallen van Donyell Malen, die zich vlak voor de break met een blessure moest afmelden bij de Spanjaard. Brobbey raakte vervolgens na een halfuur spelen tegen Duitsland (1-1) óók geblesseerd en heeft de selectie inmiddels verlaten. Xavi had meerdere opties om uit te kiezen, maar besloot uiteindelijk om Zirkzee op te roepen als zijn vervanger.

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De 25-jarige Zirkzee debuteerde tijdens het Europees Kampioenschap van 2024 in Oranje. De aanvaller werd gedurende dat toernooi nog toegevoegd aan de selectie van toenmalig bondscoach Ronald Koeman, omdat Brobbey op het trainingsveld geblesseerd was geraakt. Zirkzee vierde op dat moment vakantie in Florida, maar reisde met spoed af naar Duitsland om zich te melden en zou uiteindelijk kort invallen in de kwartfinale tegen Turkije (0-3 winst) en in de halve finale tegen Engeland (2-1 verlies). Na het toernooi zou Zirkzee nog vier interlands spelen, waarin hij eenmaal trefzeker was. Sinds november 2024 riep Koeman hem echter niet meer op voor Oranje, en ook onder Xavi miste hij in eerste instantie de boot. Tot het moment dat Brobbey wegviel en de Manchester United-speler dus alsnog een oproep ontving.

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'Dat zegt wel iets over Xavi als trainer'

In Vandaag Inside komt de oproep van Zirkzee vrijdagavond ter sprake. Presentator Wilfred Genee stipt aan dat Xavi bijvoorbeeld ook voor Memphis Depay of Wout Weghorst had kunnen kiezen. "Dat zegt wel iets over hem als trainer", meent Voetbal International-journalist Krabbendam. "Hij kijkt naar echt voetballende aanvallers. Die Zirkzee speelt nooit, of valt in bij Manchester United." Bovendien zorgde zijn late oproep voor een herhaling van de gebeurtenissen in 2024, weet Krabbendam. "Hij was op vakantie in Algarve aan het trainen met Kobbie Mainoo van Manchester United, want ze combineren dat. Die kreeg tot zijn eigen verbazing een telefoontje: Je moet komen naar het Nederlands elftal. Dus geen Weghorst, geen Depay, geen Thijs Dallinga, geen Zian Flemming", somt de journalist op.