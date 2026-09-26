Servië - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het Nederlands elftal speelt zondag de tweede Nations League-wedstrijd van deze interlandperiode, uit tegen Servië. Na het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland gaat de nieuwe bondscoach Xavi in Belgrado op zoek naar zijn eerste zege met Oranje. Het duel wordt in Nederland live uitgezonden op tv, maar op welke zender? En hoe laat? FCUpdate zet alles wat je moet weten over Servië - Nederland voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Servië - Nederland?

De wedstrijd in het Stadion Rajko Mitic in Belgrado begint komende zondag (27 september) om 18.00 uur.

Waar wordt Servië - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt het Nations League-duel tussen Servië en Nederland live uit op NPO1. Behalve op tv is de wedstrijd te streamen op de website (nos.nl) en via de app van de omroep. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint om 17.25 uur. De nabeschouwing vindt grotendeels niet direct na de wedstrijd plaats, omdat tussendoor eerst wordt geschakeld naar het achtuurjournaal.

Hoe staan Servië en Nederland ervoor in de Nations League?

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Oranje speelde donderdag dus met 1-1 gelijk tegen Duitsland. Daarmee bezet de ploeg van Xavi na één speelronde de derde plaats in groep B van de Nations League. Servië, waar Dusan Tadic (N.E.C.) na een absentie van twee jaar weer terug is gekeerd in de selectie, staat op de vierde en laatste plaats in de poule. Donderdag kwamen de Serviërs thuis tegen Griekenland nog wel vroeg op 1-0 (assist Tadic), maar werd uiteindelijk met 1-2 verloren.