Kicker onthult échte reden waarom goal Van Dijk werd afgekeurd

De goal waarmee Virgil van Dijk het Nederlands elftal op 1-0 dacht te zetten tegen Duitsland werd niet vanwege een overtreding van Brian Brobbey afgekeurd, zo meldt het Duitse voetbaltijdschrift Kicker. De Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández zou namelijk een streep door de goal hebben gezet omdat Brobbey buitenspel zou hebben gestaan.
Oranje dacht donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA na dik tien minuten op voorsprong te komen tegen de Duitsers, toen Van Dijk bij de eerste paal een hoekschop van Cody Gakpo met het hoofd verlengde, waardoor de bal buiten bereik van de mistastende Marc ter Stegen bij de tweede paal binnen ging. Hernández Hernández keurde de treffer in eerste instantie goed, maar de VAR greep in, waarna de Spanjaard alsnog een streep door de goal zette.
Aangenomen werd dat de treffer werd afgekeurd omdat Ter Stegen bij het uitkomen werd gehinderd door Brobbey. Dat blijkt echter niet het geval: de Duitse voetbalbond DFB bevestigt tegenover Kicker dat de werkelijke reden is dat Brobbey buitenspel stond op het moment dat Van Dijk de bal met het hoofd raakte. In de ogen van Hernández Hernández nam de spits van Sunderland - die na een halfuur spelen geblesseerd zou uitvallen - actief deelnam aan het spel op het moment dat dat gebeurde.
Duitsland kwam na de afgekeurde goal van Van Dijk op 0-1 in de Johan Cruijff ArenA, toen Felix Nmecha na een dik halfuur spelen van dichtbij Bart Verbruggen wist te passeren. De Oranje-spelers waren daar verbolgen over, omdat Die Mannschaft gewoon doorspeelde terwijl Brobbey aangeslagen in de middencirkel lag. Lange tijd leek de treffer van Nmecha het duel te gaan beslissen, maar in blessuretijd maakte Nederland op bijzonder fraaie wijze gelijk. De ingevallen debutant Ruben van Bommel bekroonde een rush langs de linkerflank met een geweldige voorzet met buitenkantje rechts, waarna Gakpo bij de tweede paal met een knappe volley de 1-1 eindstand op het bord zette.
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Beetje raar om de scheids naar de monitor te sturen voor een buitenspel situatie, daarvoor wordt de scheids niet naar de monitor gestuurd, dat gaat via de computer met de wel bekende lijnen die we dan in beeld krijgen en dan laat de VAR weten of het buitenspel was of niet
Via ChatGPT: Hoe zit dat precies bij een kopbal uit een hoekschop? Het moment van de hoekschop: Als de nemer de hoekschop neemt, is buitenspel onmogelijk, ongeacht waar de lmedespelers zich op dat moment bevinden. De kopbal richting het doel: kopt de medespeler de bal vervolgens direct op of in het doel (of raakt hij de bal, waarna een andere medespeler de bal krijgt), dan blijft de uitzondering van de hoekschop gelden voor de aanvallende actie die direct voortvloeit uit die spelhervatting. Pas wanneer een tegenstander (zoals de keeper of een verdediger) de bal bewust controleert encontroleert of de situatie volledig opnieuw begint, kan de buitenspelregel weer van toepassing worden op een volgende, nieuwe balaanname. Maar bij een direct ingetrapte of ingekopte bal uit de hoekschop is er dus nooit sprake van buitenspel.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Beetje raar om de scheids naar de monitor te sturen voor een buitenspel situatie, daarvoor wordt de scheids niet naar de monitor gestuurd, dat gaat via de computer met de wel bekende lijnen die we dan in beeld krijgen en dan laat de VAR weten of het buitenspel was of niet
Via ChatGPT: Hoe zit dat precies bij een kopbal uit een hoekschop? Het moment van de hoekschop: Als de nemer de hoekschop neemt, is buitenspel onmogelijk, ongeacht waar de lmedespelers zich op dat moment bevinden. De kopbal richting het doel: kopt de medespeler de bal vervolgens direct op of in het doel (of raakt hij de bal, waarna een andere medespeler de bal krijgt), dan blijft de uitzondering van de hoekschop gelden voor de aanvallende actie die direct voortvloeit uit die spelhervatting. Pas wanneer een tegenstander (zoals de keeper of een verdediger) de bal bewust controleert encontroleert of de situatie volledig opnieuw begint, kan de buitenspelregel weer van toepassing worden op een volgende, nieuwe balaanname. Maar bij een direct ingetrapte of ingekopte bal uit de hoekschop is er dus nooit sprake van buitenspel.