Kicker onthult échte reden waarom goal Van Dijk werd afgekeurd

De goal waarmee het Nederlands elftal op 1-0 dacht te zetten tegen Duitsland werd niet vanwege een overtreding van afgekeurd, zo meldt het Duitse voetbaltijdschrift Kicker. De Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández zou namelijk een streep door de goal hebben gezet omdat Brobbey buitenspel zou hebben gestaan.

Oranje dacht donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA na dik tien minuten op voorsprong te komen tegen de Duitsers, toen Van Dijk bij de eerste paal een hoekschop van Cody Gakpo met het hoofd verlengde, waardoor de bal buiten bereik van de mistastende Marc ter Stegen bij de tweede paal binnen ging. Hernández Hernández keurde de treffer in eerste instantie goed, maar de VAR greep in, waarna de Spanjaard alsnog een streep door de goal zette.

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Aangenomen werd dat de treffer werd afgekeurd omdat Ter Stegen bij het uitkomen werd gehinderd door Brobbey. Dat blijkt echter niet het geval: de Duitse voetbalbond DFB bevestigt tegenover Kicker dat de werkelijke reden is dat Brobbey buitenspel stond op het moment dat Van Dijk de bal met het hoofd raakte. In de ogen van Hernández Hernández nam de spits van Sunderland - die na een halfuur spelen geblesseerd zou uitvallen - actief deelnam aan het spel op het moment dat dat gebeurde.

Duitsland kwam na de afgekeurde goal van Van Dijk op 0-1 in de Johan Cruijff ArenA, toen Felix Nmecha na een dik halfuur spelen van dichtbij Bart Verbruggen wist te passeren. De Oranje-spelers waren daar verbolgen over, omdat Die Mannschaft gewoon doorspeelde terwijl Brobbey aangeslagen in de middencirkel lag. Lange tijd leek de treffer van Nmecha het duel te gaan beslissen, maar in blessuretijd maakte Nederland op bijzonder fraaie wijze gelijk. De ingevallen debutant Ruben van Bommel bekroonde een rush langs de linkerflank met een geweldige voorzet met buitenkantje rechts, waarna Gakpo bij de tweede paal met een knappe volley de 1-1 eindstand op het bord zette.