Xavi geeft duidelijk signaal af: 'Dit kan einde verhaal zijn voor hem...'

is ook na het wegvallen van Brian Brobbey niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Het kan volgens Valentijn Driessen dan ook wel eens het einde van de interlandcarrière van Memphis betekenen.

Dat Xavi heeft besloten om Joshua Zirkzee op te roepen als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey, kan de journalist van De Telegraaf wel begrijpen. "Ik kan me heel goed voorstellen dat hij voor Zirkzee kiest. Hij wil een voetballende spits en daar is Zirkzee natuurlijk veel beter in dan Wout Weghorst. Weghorst is pinchhitter. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen", laat Driessen weten in de podcast Kick Off van De Telegraaf.

Waar is Memphis?

Artikel gaat verder onder video

Alleen is het volgens Driessen wel een teken aan de wand voor Memphis Depay. "Iemand als Depay, daar staat de deur nog voor open volgens Xavi. Maar we hebben nu Malen en Brobbey niet, Meerdink is er dan bij en nu Zirkzee, dus hij is nummer vijf of nummer zes. Dus het kan best wel eens einde verhaal zijn voor Memphis Depay als Oranje-international. Dat zou wel een geruisloze aftocht zijn voor hem", vindt de journalist.

Mike Verweij, die ook te gast is in de podcast, is het met zijn collega eens. "Je kan in eerste instantie nog zeggen dat Depay niet wordt opgeroepen omdat hij niet veel heeft gespeeld en niet fit is. Als je dan Zirkzee oproept, dan valt dat argument ook weg. Dus dan is hij echt vijfde keuze, of misschien zelfs de zesde."