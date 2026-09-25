Spaanse media zien iets heel opvallends aan Xavi en Oranje

Spaanse media hebben donderdagavond aandachtig naar het debuut van Xavi als bondscoach van het Nederlands elftal gekeken. Daarbij viel de Spaanse pers iets opmerkelijks op aan de speelstijl van de coach.

'Het is opvallend'

Het Nederlands elftal speelde donderdag met 1-1 gelijk tegen Duitsland in de eigen Johan Cruijff ArenA: 'Xavi liet zijn ploeg spelen in een stijl die meer deed denken aan zijn tijd als trainer van Barcelona dan aan zijn spelerscarrière, met twee compacte linies en een relatief laag verdedigingsblok', zo zag El Mundo. 'Het contrast tussen Xavi de speler en Xavi de trainer is opvallend. Sinds hij het roer bij Oranje overnam van Ronald Koeman - als derde keuze, nadat Pep Guardiola en Arne Slot hadden bedankt voor de functie – kiest zijn ploeg eerder voor de counter dan voor balbezit.'

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El Mundo concludeert dat Oranje niet over de spelers beschikt om langdurig op balbezit te spelen en daarmee te domineren: 'De huidige Nederlandse selectie mist de overvloed aan getalenteerde middenvelders die nodig is om het balbezit te domineren, met mogelijk Reijnders als uitzondering. Na het eerste offensief van Duitsland werd er echter nog hoog druk gezet, en die hoge pressie bleek effectief om de Duitse opbouw te verstoren.'

'Nederland speelde goed'

Mundo Deportivo is van mening dat Xavi terecht een punt heeft gepakt bij zijn debuut als bondscoach: 'Het lot bepaalde dat Xavi Hernández zijn debuut als bondscoach van Nederland zou maken op dezelfde dag dat Jürgen Klopp debuteerde als de nieuwe trainer van Duitsland. Hoewel Nederland, onder leiding van de voormalige middenvelder en trainer van Barcelona, donderdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam goed speelde en talloze kansen creëerde, bracht Felix Nmecha de Duitsers op voorsprong. Duitsland hield stand, maar na een geweldige actie van debutant Ruben van Bommel redde Cody Gakpo met een doelpunt het debuut van Xavi.'