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Rafael van der Vaart treurt: 'Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje'

24 september 2026, 20:27
Een spandoek om Xavi welkom te hete
Foto: © Imago
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Rafael van der Vaart is van mening dat het Nederlands elftal niet kan beschikken over zijn beste speler. De analist heeft begrip voor de basisplek van Quinten Timber tegen Duitsland, omdat Frenkie de Jong niet inzetbaar is.

Ik vind het dan logisch”, zegt Van der Vaart bij de NOS over de basisplek van Timber. “Kijk, Frenkie de Jong vind ik nog steeds onze allerbeste speler. Ik vind eigenlijk wel een beetje dat we een type Nigel de Jong missen, noem ik hem maar even. Maar ik denk dat Quinten Timber dat het meest in zich heeft.”

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“Alleen dan moet je ook heel veel inleveren, in de zin van: dan moet je gewoon ballen pakken en ballen inleveren. Ik zie dat wel in hem. Ik denk dat het ook wel een goede keuze is als je zegt: ‘Hé, vandaag moet hij dát doen.’ En als hij dat goed doet, dan gaat het”, blikt Van der Vaart vooruit. “Gif heeft hij altijd, maar hij moet geen moeilijke dingen doen.”

Ronald de Boer adviseert Timber om ‘de bal te geven aan iemand die wel kan voetballen’. “Dat zeg ik natuurlijk een beetje overdreven, zo bedoel ik het niet. Maar er zijn bijvoorbeeld spelers als Reijnders, Gravenberch en Gakpo. Die moet je aan het werk zetten. Brobbey ook. Ik was wel verbaasd dat Veerman niet speelt, want dat is wel een beetje zijn type. Zo’n speler die altijd vooruit denkt en de pass geeft. Die speelt er niet.”

Vind jij Frenkie de Jong ook de beste speler van Nederland?

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jerommeke1973
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
395 Reacties
1.458 Dagen lid
1.068 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb Frenkie niet gemist met zn gewandel met de bal

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Duitsland

1 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Barcelona
0
0
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2

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