Rafael van der Vaart treurt: 'Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje'

Rafael van der Vaart is van mening dat het Nederlands elftal niet kan beschikken over zijn beste speler. De analist heeft begrip voor de basisplek van Quinten Timber tegen Duitsland, omdat niet inzetbaar is.

“Ik vind het dan logisch”, zegt Van der Vaart bij de NOS over de basisplek van Timber. “Kijk, Frenkie de Jong vind ik nog steeds onze allerbeste speler. Ik vind eigenlijk wel een beetje dat we een type Nigel de Jong missen, noem ik hem maar even. Maar ik denk dat Quinten Timber dat het meest in zich heeft.”

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“Alleen dan moet je ook heel veel inleveren, in de zin van: dan moet je gewoon ballen pakken en ballen inleveren. Ik zie dat wel in hem. Ik denk dat het ook wel een goede keuze is als je zegt: ‘Hé, vandaag moet hij dát doen.’ En als hij dat goed doet, dan gaat het”, blikt Van der Vaart vooruit. “Gif heeft hij altijd, maar hij moet geen moeilijke dingen doen.”

Ronald de Boer adviseert Timber om ‘de bal te geven aan iemand die wel kan voetballen’. “Dat zeg ik natuurlijk een beetje overdreven, zo bedoel ik het niet. Maar er zijn bijvoorbeeld spelers als Reijnders, Gravenberch en Gakpo. Die moet je aan het werk zetten. Brobbey ook. Ik was wel verbaasd dat Veerman niet speelt, want dat is wel een beetje zijn type. Zo’n speler die altijd vooruit denkt en de pass geeft. Die speelt er niet.”