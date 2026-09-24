Virgil van Dijk nadert Club van 100: deze Oranje-legendes gingen hem voor

Als alles meezit, kan nog deze interlandperiode zijn honderdste wedstrijd voor het Nederlands elftal spelen. De huidige aanvoerder zou de elfde speler ooit zijn die toetreedt tot de 'club van 100' van Oranje. FCUpdate zet de tien spelers die dat tot nu toe deden voor je op een rijtje.

De 35-jarige Van Dijk werd in september 2014 door toenmalig bondscoach Guus Hiddink voor het eerst opgeroepen voor Oranje. De verdediger speelde op dat moment nog bij Celtic, maar was inmiddels verkocht aan Southampton toen Hiddinks opvolger, Danny Blind, hem in oktober 2015 dan eindelijk zijn debuut gunde. Van Dijk (op dat moment 'al' 24, hij noemde zichzelf deze week 'een laatbloeier') deed destijds de volle 90 minuten mee in een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Kazachstan (1-2 winst).

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Inmiddels zijn we bijna elf jaar verder en is Van Dijk nog altijd niet weg te denken uit Oranje. De verdediger is inmiddels uitgegroeid tot aanvoerder en heeft besloten onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández door te gaan tot (in ieder geval) het Europees Kampioenschap van 2028. Op het voorbije WK speelde Van Dijk in de verloren zestiende finale tegen Marokko zijn 96ste interland. Oranje komt deze interlandperiode vier keer in actie, te beginnen vanavond tegen Duitsland. Mocht Xavi in alle vier die wedstrijden een beroep doen op Van Dijk, dan speelt de verdediger op zondag 4 oktober tegen Servië (in Eindhoven) zijn honderdste interland.

Daarmee zou Van Dijk toetreden tot de exclusieve 'club van 100' van Oranje. Die bestaat op dit moment nog uit deze tien spelers:

10: Phillip Cocu - 101 interlands

Phillip Cocu was nóg een jaar ouder dan Van Dijk bij zijn debuut in Oranje, namelijk 25. Dat was in 1996, onder Guus Hiddink. De veelzijdige middenvelder zou uiteindelijk tien jaar later, na het WK van 2006, afzwaaien als international. De laatste poulewedstrijd op dat toernooi, de 0-0 tegen Argentinië, was Cocu's honderdste interland. De 'slag om Neurenberg' tegen Portugal in de achtste finale werd uiteindelijk zijn 101ste en laatste wedstrijd voor Oranje.

9: Robin van Persie - 102 interlands

Toen Robin van Persie in 2005 debuteerde in Oranje, was de man hierboven (Cocu) nog van de partij. Tegen de tijd dat Van Dijk zijn 'haasje' ontving zat Van Persie inmiddels in zijn nadagen bij Oranje. De aanvaller was in het bewuste duel in Kazachstan, waarin Van Dijk debuteerde, invaller. Hij keerde in 2017 tegen Frankrijk (4-0) nog één keer terug in de nationale ploeg. Dat was voor Van Persie zijn 102de interland. Op het moment dat hij stopte was hij met 50 doelpunten bovendien topscorer aller tijden van Oranje, maar die titel werd hem in september 2025 afgenomen door de nummer drie van deze lijst.

8: Dirk Kuijt - 104 interlands

In de achtste finale van het WK van 2006 tegen Mexico (1-2 winst) speelde Dirk Kuijt zijn honderdste wedstrijd voor Oranje. Zijn loopbaan als international was twaalf jaar eerder, in een thuiswedstrijd tegen Liechtenstein, onder leiding van Dick Advocaat begonnen. Na het WK in Brazilië - waar hij met Oranje ten koste van het gastland beslag legde op het brons, speelde Kuijt nog één interland. Guus Hiddink, die Louis van Gaal na het toernooi opvolgde, stelde de toenmalige speler van Fenerbahçe op in een oefenwedstrijd tegen Italië in september 2014. Dat was Kuijts 104de en tevens laatste interland.

7: Giovanni van Bronckhorst: 106 interlands

Op de zevende plek op deze lijst vinden we de huidige trainer van Feyenoord terug: Giovanni van Bronckhorst. Als speler van Feyenoord debuteerde de linksback in augustus 1996 in een oefenwedstrijd tegen Brazilië (2-2, waarbij mededebutant Jean-Paul van Gastel een penalty benutte) onder Hiddink in Oranje. Van Bronckhorst zou uiteindelijk tot en met het WK van 2010 deel blijven uitmaken van de selectie van Oranje. In de gewonnen halve finale van dat toernooi maakte tegen Uruguay het (vermoedelijk) allermooiste doelpunt uit zijn loopbaan, toen hij de bal van zeker 30 meter in de kruising achter Fernando Muslera joeg. Van Bronckhorst zwaaide vijf dagen later, na de verloren finale tegen Spanje, af. Hij kwam tot 106 wedstrijden voor Oranje.

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6: Daley Blind - 108 interlands

Op papier zou Daley Blind nog kunnen stijgen op deze ranglijst. De verdediger, die deze zomer begon aan zijn derde periode bij Ajax, heeft formeel immers nog niet bedankt voor Oranje. Ronald Koeman liet Blind de afgelopen jaren echter al links liggen en ook zijn opvolger Xavi lijkt geen beroep op hem te zullen gaan doen. Blind maakte in februari 2013, onder Louis van Gaal, zijn Oranje-debuut tegen Italië (1-1). Zijn 108ste en (vooralsnog) laatste optreden dateert van het EK van 2024, toen Blind kort mocht invallen in de gewonnen achtste finale tegen Roemenië (0-3).

5: Rafael van der Vaart - 109 interlands

Ook op plek vijf van deze lijst vinden we een speler terug die in Oranje debuteerde onder Louis van Gaal. Rafael van der Vaart was pas achttien toen hij in 2001 tegen Andorra (4-0 winst) zijn 'haasje' verdiende. Ondanks de eeuwige discussie of hij nou wel of niet samen met Wesley Sneijder op het middenveld kon staan, trad Van der Vaart in augustus 2012 toe tot de club van 100, in een oefenwedstrijd tegen België (4-2 verlies). De teller stokte ruim een jaar later, in een oefenwedstrijd tegen Colombia (0-0), uiteindelijk bij 109 interlands.

4: Frank de Boer - 112 interlands

Op de vierde plek op deze lijst vinden we de eerste speler die nog vóór 2000 zijn Oranjedebuut mocht vieren terug. Wat heet, Rinus Michels was nog bondscoach toen hij de toen twintigjarige Frank de Boer in 1990 een basisplaats gunde tegen Italië (1-1). Dertien jaar later, in een EK-kwalificatieduel met Tsjechië (1-1), was De Boer de allereerste speler die de magische grens van 100 interlands doorbrak. Op het EK van 2004 speelde De Boer in de na penalty's gewonnen kwartfinale tegen Zweden zijn 112e en laatste interland.

3: Memphis Depay - 112 interlands

Ook de nummer drie op deze lijst zou, afgaande op de woorden van Xavi, nog kunnen stijgen. Memphis Depay maakt immers geen deel uit van de eerste selectie van de Spanjaard, maar de bondscoach bezwoer dat de deur voor de topscorer aller tijden van Oranje (Memphis staat nu op 55 goals) nog niet gesloten is. Memphis debuteerde in 2013 in Oranje, onder Louis van Gaal, in een WK-kwalificatieduel met Turkije (0-2 winst). Het derde pouleduel op het voorbije WK, tegen Tunesië (1-3 winst) betekende zijn 112e interland, waarmee hij De Boer achterhaalde.

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2: Edwin van der Sar - 130 interlands

In 2005 werd Edwin van der Sar de tweede speler die het lukte om de 100 interlands vol te maken, waardoor De Boer vanaf dat moment niet meer de enige was die dat kon zeggen. De boomlange doelman maakte in 1995 zijn debuut, in een EK-kwalificatieduel met Belarus dat een beschamende 1-0 nederlaag zou opleveren. Van der Sar zwaaide na het EK van 2008, waar Oranje in de kwartfinale sneuvelde tegen Rusland, af als international, maar maakte in oktober van dat jaar nog een kortstondige rentree vanwege blessures bij zijn opvolgers. Uiteindelijk kwam Van der Sar tot 130 interlands voor Oranje.

1: Wesley Sneijder - 134 interlands

Van Dijk heeft nog flink wat wedstrijden te gaan, wil hij Wesley Sneijder onttronen als recordinternational van Oranje. De middenvelder maakte in 2003 onder Dick Advocaat zijn debuut tegen Portugal (1-1) en verwierf al snel een vaste plek op het middenveld. De gedeeld topscorer van het WK van 2010 zette in de laatste fase van zijn loopbaan alles om alles om het record van Van der Sar uit de boeken te krijgen, en dat lukte. Onder Koeman speelde Sneijder in september 2018 zijn 134ste en laatste interland.