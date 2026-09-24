Deze gevallen Spaanse grootmacht maakt een spectaculaire comeback

Nog niet zo lang geleden leek Deportivo La Coruña ver verwijderd van de Spaanse top. De club die in 2000 landskampioen werd en jarenlang actief was in de Champions League, zakte door financiële problemen zelfs af naar het derde niveau. Nu is Deportivo terug in LaLiga. En de club staat er inmiddels opvallend goed voor.

Van topclub naar derde niveau

Deportivo kwam in 2013 in een Spaanse insolventieprocedure terecht met een schuld van ongeveer 165 miljoen euro. De financiële problemen hadden ook grote sportieve gevolgen. De club degradeerde meerdere keren en belandde uiteindelijk in de Primera Federación, het derde niveau van Spanje.

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De ommekeer kwam mede dankzij Abanca. De Spaanse bank investeerde tientallen miljoenen euro's in de club, hielp de historische schuldenlast afbouwen en werd uiteindelijk vrijwel volledig eigenaar van Deportivo. In 2024 kon de club het faillissementsproces beëindigen.

Terug naar LaLiga

Deportivo werkte ondertussen aan een sportieve comeback. In 2026 keerde de club na acht jaar afwezigheid terug naar LaLiga. Die promotie zorgde direct voor veel meer financiële ruimte. Het salarisplafond steeg van ongeveer dertien miljoen euro in Segunda División naar ruim 64 miljoen euro: het hoogste bedrag uit de clubgeschiedenis.

Deportivo gebruikte die ruimte meteen op de transfermarkt. De club haalde deze zomer onder anderen Aubameyang, Adama Traoré en Giménez naar Coruña. Ook Angeliño en Leo Román kwamen naar de promovendus.

De grote namen moeten worden gecombineerd met spelers uit de eigen opleiding, onder wie Yeremay Hernández en David Mella. Daarmee probeert Deportivo een selectie te bouwen die niet alleen op ervaring, maar ook op jong talent steunt.

Sterke start bij terugkeer

Ook op het veld maakt Deportivo voorlopig een goede indruk. Na zeven speelrondes staat de promovendus op de zevende plaats met tien punten. Deportivo won van Valencia en Villarreal, speelde gelijk tegen Elche, Málaga, Getafe en Real Betis en verloor alleen van Sevilla. Met tien doelpunten voor en acht tegen heeft de promovendus zich direct tussen de subtop van LaLiga genesteld.

De weg die Deportivo heeft afgelegd, is indrukwekkend. Het is nog niet de topclub van het begin van deze eeuw, maar de wederopstanding is in volle gang.