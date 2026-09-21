José Mourinho zwaait met screenshots: 'Niet alles kan, ook niet als je Mourinho heet'

Diego Simeone haalt na afloop van de Madrileense derby hard uit naar Jose Mourinho. De trainer van Real Madrid verscheen zondagavond na de 2-1 nederlaag in het Estadio Metropolitano woedend op de persconferentie, waar hij zelfs met uitgeprinte foto's zwaaide om scheidsrechter Miguel Ángel Ortiz Arias te bekritiseren. Simeone laat in gesprek met DAZN weten dat zijn Portugese collega daarmee een duidelijke grens overschrijdt.

De beladen stadsderby kantelde kort na rust toen Real Madrid-verdediger Dean Huijsen met rood van het veld werd gestuurd na het neerhalen van de doorgebroken Giuliano Simeone. Uit de strafschop die volgde schoot Alejandro Grimaldo de openingstreffer binnen, waarna Jonathan David de score al snel opvoerde naar 2-0. In de slotfase deed Antonio Rudiger nog wel wat terug namens Real Madrid, maar Atlético gaf de overwinning niet meer uit handen. Daardoor boekt Atlético voor het eerst sinds januari 1977 twee opeenvolgende thuiszeges op Real Madrid in LaLiga.

Simeone wil niets weten van klachten Mourinho

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Op de persconferentie toont Simeone geen enkel begrip voor de felle kritiek op de arbitrage. Mourinho stelde eerder dat zowel Lee Kang-in als Cristian Romero voor rust met een rode kaart had moeten vertrekken. Hij toonde uitgeprinte screenshots van de contactmomenten, waarna Real Madrid zelfs met een officieel proteststatement naar buiten trad. Simeone schuift die aantijgingen echter direct terzijde.

"Het zijn momenten in de wedstrijd. Soms heb je er voordeel van, soms ben je er de dupe van. De scheidsrechtersbaas heeft uitgelegd dat de overtreding van Cuti (Romero, red.) geen rode kaart was. Ik ga daar niet verder op in. Wat ik wel vind, is dat we respect moeten opbrengen voor de scheidsrechters... Ik vind dat we dat in stand moeten houden, want anders blijft er niets over. Niet alles kan en mag, zelfs niet als je naam Mourinho heet", stelt de Argentijnse trainer.

Steun voor uitgefloten Álvarez

Behalve over de arbitrage ging het na de wedstrijd ook over de situatie rond Julian Alvarez. De Argentijnse aanvaller kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen als vervanger van doelpuntenmaker David, maar kreeg een flink fluitconcert van een deel van de aanhang te verduren. Dat had alles te maken met zijn poging om afgelopen zomer een transfer naar FC Barcelona te forceren.

Simeone neemt zijn pupil echter meteen in bescherming en wijst op de blessure van Alexander Sorloth: "We hebben hem nodig. We bouwen aan een team met enorm veel inzet, enthousiasme en ambitie, en hij is een ontzettend belangrijke speler. We missen Sorloth ook en we hebben hem hard nodig."