Xavi onthult zijn moeilijkste Oranje-belletje: 'Hij reageerde fantastisch'

Het was voor Xavi Hernández niet gemakkelijk om buiten de selectie van Oranje te laten. De nieuwe bondscoach voerde een persoonlijk gesprek met de spits van Corinthians om uit te leggen waarom hij buiten de boot valt.

Depay maakte tijdens het WK nog deel uit van de Oranje-selectie, maar zit er nu niet bij. Ook na het afvallen van Donyell Malen en Justin Kluivert viel de keuze niet op Depay, want Xavi haalde Mexx Meerdink en Guus Til bij de spelersgroep.

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Op de persconferentie van maandag wordt Xavi gevraagd wat zijn moeilijkste beslissing was. “De moeilijkste beslissing? Het gesprek met Memphis, als ik eerlijk ben. Ik ken hem, ik heb een goede band met Memphis, maar hij reageerde fantastisch. Zijn reactie was geweldig en heel volwassen. Hij begreep alles”, zegt Xavi, die als hoofdtrainer van FC Barcelona al samenwerkte met de spits.

“Ik heb heel veel respect voor Memphis, maar ik wil ook benadrukken dat de deur voor alle spelers openstaat. De deur is niet dicht voor Memphis en ook niet voor andere spelers. Dus als ze goed presteren en in goede vorm zijn, kunnen we natuurlijk besluiten dat Memphis of andere spelers weer terugkeren”, maakt de Spanjaard duidelijk.

“Het bellen van Memphis was het moeilijkst. Maar ik vind dat hij zich heel volwassen heeft opgesteld en dat hij heel verstandig met de situatie is omgegaan”, zegt Xavi, die niet wil ingaan op de vraag waarom Depay ontbreekt. “Dat is vertrouwelijk. Het is een gesprek tussen mij als bondscoach en Memphis. Hij weet precies hoe het zit. Hij heeft het begrepen en dat is het belangrijkste.”

De nieuwe keuzeheer spreekt niet van een breuk met de Oranje-topscorer aller tijden. “De deur staat nog steeds voor hem open, net als voor iedereen. We hebben hiervoor gekozen omdat we deze speler nog niet zo goed kennen en hem graag van dichtbij willen bekijken.”