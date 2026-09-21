Xavi maakt zijn aanvoerder bij Oranje bekend: 'Een kwestie van gevoel'

blijft ook onder Xavi Hernández de aanvoerder van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach bevestigt op de persconferentie van maandag dat de verdediger van Liverpool de band om zijn arm houdt. Xavi reisde bovendien persoonlijk naar Liverpool om met Van Dijk over zijn toekomst bij Oranje te praten.

Na het WK bestond er onzekerheid over de interlandtoekomst van Van Dijk. De verdediger wilde eerst met de opvolger van Ronald Koeman om tafel voordat hij een beslissing zou nemen over zijn toekomst bij het Nederlands elftal. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en Xavi hield daar een uitstekend gevoel aan over.

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"Ja, hij wordt de aanvoerder. Ik heb hem ontmoet en het was echt een heel goed gesprek. Hij was heel eerlijk. Hij heeft absoluut nog de kwaliteiten om door te gaan. Hij is een goede leider, hij is positief en hij is gemotiveerd. Het was dus een heel prettig gesprek. Ik ben ervoor naar Liverpool gereisd", vertelt Xavi.

De Spaanse bondscoach twijfelt niet aan de fysieke staat van de 35-jarige stopper . "Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij is klaar om de strijd aan te gaan en klaar om de leider en onze aanvoerder te zijn. Daar ben ik op dit moment heel blij mee." Een reserveaanvoerder heeft Xavi nog niet aangewezen.

Xavi ziet geen reden voor afscheid Van Dijk

Xavi wordt vervolgens gevraagd of hij vóór zijn bezoek aan Liverpool überhaupt had overwogen om zonder Van Dijk verder te gaan. Volgens de bondscoach draaide zijn bezoek vooral om het persoonlijke gevoel dat hij bij de verdediger wilde krijgen.

"Het is vooral een kwestie van gevoel. Als ik Virgil op dit moment zie spelen, zie ik wat mij betreft geen enkel probleem waarom hij niet met ons door zou kunnen gaan. Hij is in goede vorm en hij is een goede leider bij zijn club. Ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom Virgil niet door zou gaan bij het Nederlands elftal", aldus Xavi.

Geen afspraken over toekomst richting EK

Daarmee blijft Van Dijk voorlopig een van de belangrijkste gezichten van Oranje. Over hoe lang zijn interlandloopbaan nog zal duren, zijn echter geen afspraken gemaakt. Xavi wil niet vooruitlopen op bijvoorbeeld het EK van 2028 of de periode daarna.

"We leven in het heden. We weten niet wat er morgen gebeurt. Op dit moment vind ik dat hij in goede vorm is, hij presteert en hij wordt onze aanvoerder. Dat is het", legt Xavi uit.

Een afspraak dat Van Dijk sowieso nog twee of zelfs vier jaar beschikbaar blijft voor Oranje bestaat dan ook niet. "We hebben niet gesproken over twee of vier jaar. Het hangt ervan af wat de toekomst brengt, maar wij leven in het heden."