Hans Kraay jr. hekelt het besluit van de KNVB om geen volledige open training te organiseren in aanloop naar de komende interlands van het Nederlands elftal. De verslaggever en analist spreekt bij Goedemorgen Eredivisie zijn verbazing uit richting de voetbalbond, omdat supporters nauwelijks toegang krijgen tijdens de allereerste trainingscyclus onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández.

Xavi gaat debuteren als bondscoach en die moeten we alle steun geven die we kunnen geven. We willen ook wel eens zien hoe hij traint, want niemand hier weet nog wat voor trainer hij is", begint Kraay. Juist daarom hoopte de verslaggever een van de sessies van dichtbij te kunnen volgen. "Gelukkig zijn er de komende weken dertien trainingen, dus ik dacht bij mezelf: ik ga lekker kijken. Van die dertien trainingen is er gewoon niet één open. Of het is besloten, of je mag maar vijftien minuten komen kijken. Ik vind het ongelooflijk", reageert hij verbaasd.

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Volgens Kraay is datgene wat nu te zien is op de trainingen de moeite nauwelijks waard. "Wat je nu gaat zien als je komt kijken is een warming-up, een rondo en dat er tikkertje gespeeld wordt en een bondscoach die met zijn handen op de rug staat." Vooral het feit dat kinderen niet de mogelijkheid krijgen om een volledige training van Oranje bij te wonen, zit hem dwars. "Het ergste is dat al die jonge kinderen die in hun oranje shirtje met hun ouders willen komen kijken dat nu niet kunnen. Ik vind het een enorme gemiste kans van de KNVB", besluit de oud-speler.