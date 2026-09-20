Zechiël baalde van houding Feyenoord bij transfer: ‘We hadden daar moeite mee’

leek voor een vertrek bij Feyenoord te staan, zo onthult zijn zaakwaarnemer Orlando Engelaar in gesprek met ESPN. De voormalig international blikt terug op de onderhandelingen over de toekomst van de middenvelder en legt uit dat het eerste gesprek met de clubleiding allerminst soepel verliep.

Een vertrek behoorde van het zomer tot een serieuze optie. "Lille was echt concreet, maar Feyenoord wilde Gjivai gewoon niet laten gaan", verklaart Engelaar.Aanvankelijk waren hij en zijn pupil daar niet heel tevreden mee. "In het begin hadden we daar best wat moeite mee omdat we niet het idee hadden dat hij heel veel perspectief had bij de club. Het eerste gesprek was niet zo goed, maar daarna werden de gesprekken steeds beter", legt Engelaar uit. Wat er tijdens dat eerste contact exact op tafel kwam, laat de belangenbehartiger in het midden. Wel veranderde er een hoop, waardoor de situatie er plots een stuk rooskleuriger uitzag

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Hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst en assistent Sipke Hulshoff speelden vervolgens een cruciale rol in de ontwikkeling van de jonge middenvelder. Vanaf het begin gaf de technische staf veel rugdekking aan de speler, die dat vertrouwen direct met sterke optredens in de hoofdmacht wist terug te betalen.Van Bronckhorst gaf Zechiël bovendien meteen de nodige duidelijkheid over zijn kansen in de selectie. "Gio heeft ook gelijk gezegd tegen hem dat hij wist wat er speelde, maar dat zolang hij er nog was hij behandeld werd als iedereen en dat hij een eerlijke kans kreeg", stelt Engelaar.

Zechiël pakte die mogelijkheid met beide handen aan en veroverde binnen korte tijd een vaste plek in het elftal van Feyenoord. Die stormachtige ontwikkeling werd onlangs bekroond met zijn allereerste oproep voor het Nederlands elftal.Ondanks alle lof en de hectiek rondom zijn doorbraak ziet zijn zaakwaarnemer dat de Rotterdammer rustig blijft. "Tuurlijk doet het wat met hem dat het zo goed gaat en dat hij is opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar hij is heel nuchter. Hij is nog jong en de afgelopen weken is er heel veel gebeurd, maar toch heeft hij zich kunnen blijven focussen op het voetbal. Ik denk dat hij daarin heel volwassen is."