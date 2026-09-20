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Artem Stepanov ontroostbaar na noodgedwongen wissel in De Kuip

20 september 2026, 13:03
Artem Stepanov FC Utrecht
Foto: © ESPN
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Artem Stepanov beleeft een uiterst triest zondagmiddag in De Kuip. De negentienjarige spits van FC Utrecht verliet het veld rond de dertigste minuut in tranen met een blessure. Het wegvallen van de clubtopscorer is een hard gelag voor de Domstedelingen en brengt direct grote twijfels met zich mee over zijn aanstaande debuut voor het nationale elftal van Oekraïne.

Het uitduel in Rotterdam verliep voor Utrecht vanaf de aftrap uiterst stroef. Feyenoord kende een bliksemstart en stond via Anis Hadj Moussa en Nacho Ferri binnen tien minuten al op een comfortabele voorsprong, waarna eerstgenoemde de marge voor rust zelfs uitbreidde naar 3-0. Terwijl de bezoekers nauwelijks in het stuk voorkwamen, ging het na een halfuur spelen helemaal mis voor Stepanov. De spits ging aangeslagen naar het gras, werd door zijn ploeggenoten getroost en moest de strijd vervolgens zichtbaar geëmotioneerd staken.

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Met zijn noodgedwongen aftocht komt er een abrupt einde aan een uitstekende reeks voor Stepanov. De jonge aanvaller, die door FC Utrecht wordt gehuurd van Bayer Leverkusen, kende een ware droomstart van het seizoen. Door in zijn eerste vijf competitieduels op rij te scoren, evenaarde hij een bijzondere mijlpaal die sinds 2001 op naam stond van Rafael van der Vaart.

Zijn scoringsdrift werd ook buiten Nederland direct opgemerkt. In de aanloop naar het uitduel met Feyenoord ontving hij namelijk zijn allereerste oproep voor de nationale selectie van Oekraïne. De interlanduitnodiging gold als de ultieme bekroning op zijn sterke periode in de Domstad, waardoor de aftocht in De Kuip extra hard aankwam bij de piepjonge speler.

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Celta de Grifo
132 Reacties
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141 Likes
Celta de Grifo
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Arme Stepanov. Wat een tragedie voor hem 😢 Hopelijk valt het mee met de blessure; hij was net lekker op dreef voor Utrecht.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
132 Reacties
955 Dagen lid
141 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arme Stepanov. Wat een tragedie voor hem 😢 Hopelijk valt het mee met de blessure; hij was net lekker op dreef voor Utrecht.

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Feyenoord - Utrecht

Feyenoord
5 - 0
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Artem Stepanov

Artem Stepanov
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 19 jaar (10 aug. 2007)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Utrecht
5
5
2025/2026
Utrecht
15
5
2025/2026
1.FCN
13
0
2025/2026
Nürnberg II
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
6
-1
7
12
Telstar
6
-6
5
13
Utrecht
6
-8
5
14
Sparta
7
-7
5
15
Cambuur
7
-9
5

Complete Stand

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