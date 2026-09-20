Artem Stepanov ontroostbaar na noodgedwongen wissel in De Kuip

Artem Stepanov beleeft een uiterst triest zondagmiddag in De Kuip. De negentienjarige spits van FC Utrecht verliet het veld rond de dertigste minuut in tranen met een blessure. Het wegvallen van de clubtopscorer is een hard gelag voor de Domstedelingen en brengt direct grote twijfels met zich mee over zijn aanstaande debuut voor het nationale elftal van Oekraïne.

Het uitduel in Rotterdam verliep voor Utrecht vanaf de aftrap uiterst stroef. Feyenoord kende een bliksemstart en stond via Anis Hadj Moussa en Nacho Ferri binnen tien minuten al op een comfortabele voorsprong, waarna eerstgenoemde de marge voor rust zelfs uitbreidde naar 3-0. Terwijl de bezoekers nauwelijks in het stuk voorkwamen, ging het na een halfuur spelen helemaal mis voor Stepanov. De spits ging aangeslagen naar het gras, werd door zijn ploeggenoten getroost en moest de strijd vervolgens zichtbaar geëmotioneerd staken.

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Met zijn noodgedwongen aftocht komt er een abrupt einde aan een uitstekende reeks voor Stepanov. De jonge aanvaller, die door FC Utrecht wordt gehuurd van Bayer Leverkusen, kende een ware droomstart van het seizoen. Door in zijn eerste vijf competitieduels op rij te scoren, evenaarde hij een bijzondere mijlpaal die sinds 2001 op naam stond van Rafael van der Vaart.

Zijn scoringsdrift werd ook buiten Nederland direct opgemerkt. In de aanloop naar het uitduel met Feyenoord ontving hij namelijk zijn allereerste oproep voor de nationale selectie van Oekraïne. De interlanduitnodiging gold als de ultieme bekroning op zijn sterke periode in de Domstad, waardoor de aftocht in De Kuip extra hard aankwam bij de piepjonge speler.