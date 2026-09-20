Feyenoord walst over FC Utrecht heen in De Kuip en boekt opnieuw monsterzege

Feyenoord heeft zondagmiddag opnieuw flink uitgehaald in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst had in De Kuip geen kind aan FC Utrecht en liep uiteindelijk uit naar een overtuigende 5-0 overwinning. Na de galavoorstelling tegen PEC Zwolle van vorige week laat Feyenoord daarmee opnieuw een verpletterende indruk achter.

De Rotterdammers schieten uit de startblokken. Anis Hadj Moussa begint aan een lange solo vanaf de eigen helft en krijgt van Arthur Zagré alle ruimte om door te lopen richting het Utrechtse doel. De Algerijn twijfelt vervolgens niet en schiet Feyenoord al vroeg op voorsprong. FC Utrecht is volledig van slag en krijgt amper grip op de thuisploeg. Nacho Ferri krijgt kort daarna een enorme mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar stuit op doelman Vasilis Barkas. Even later is de spits alsnog trefzeker. Ferri neemt de bal knap aan in het strafschopgebied en haalt verwoestend uit, waarna de Kuip al snel begint te dromen van een nieuwe monsterscore.

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Feyenoord blijft daarna de bovenliggende partij en krijgt kans na kans. Luciano Valente is dicht bij een derde treffer met een kopbal, terwijl ook Charles Vanhoutte het doel zoekt. Aan de andere kant heeft FC Utrecht nauwelijks iets in te brengen. De bezoekers komen in de eerste helft zelfs geen enkele keer in het strafschopgebied van Feyenoord. De zorgen voor Utrecht worden ondertussen nog groter. Artem Stepanov moet na een half uur noodgedwongen naar de kant. De spits, die deze week zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Oekraïne kreeg, zit zichtbaar aangeslagen op het gras en ziet zijn interlanddebuut mogelijk in gevaar komen.

Nog voor rust wordt het leed verder vergroot. Hadj Moussa krijgt opnieuw alle ruimte om het strafschopgebied binnen te dribbelen en schiet de bal ditmaal in de korte hoek binnen. Feyenoord gaat daardoor met een comfortabele marge de rust in.

Na de pauze verandert het wedstrijdbeeld nauwelijks. Feyenoord blijft jagen op meer doelpunten en krijgt die ook. Vesterlund maakt hands in het strafschopgebied, waarna Valente vanaf de stip feilloos raak schiet. Barkas kiest de goede hoek, maar heeft geen antwoord op de strak genomen penalty. FC Utrecht probeert daarna iets terug te doen en krijgt via De Wit een grote mogelijkheid. Feyenoord houdt echter stand en blijft ondertussen zelf gevaarlijk. Gaoussou Diarra krijgt even later een uitgelezen kans om te scoren, maar Barkas redt knap.

Diarra hoeft niet lang te wachten op revanche. De invaller wordt door Gjivai Zechiël vrijgespeeld en schuift de bal beheerst in de verre hoek. De teller staat daarmee op vijf en voor Feyenoord is het vooral wachten op het laatste fluitsignaal. In de slotfase krijgt ook Givairo Read nog een mogelijkheid, terwijl Sem Steijn twee keer gevaarlijk is uit een vrije trap. Barkas voorkomt verdere schade voor Utrecht. Aan de andere kant blijft Feyenoord eenvoudig overeind.

Voor Reiss Nelson is er nog een mooi moment: de aanvaller maakt zijn rentree en krijgt daarmee zijn eerste minuten voor Feyenoord sinds zijn terugkeer naar Rotterdam. Ondertussen ziet bondscoach Xavi Hernández vanaf de tribune hoe Oranje-debutant Zechiël opnieuw een sterke wedstrijd speelt. Ook Luciano Valente en Read laten zich nadrukkelijk zien.

Feyenoord sluit zo opnieuw een indrukwekkende middag af. Na de overtuigende zege op PEC Zwolle volgt met FC Utrecht opnieuw een ruime overwinning, waarbij de Rotterdammers vooral in de eerste helft hun tegenstander volledig overklassen.