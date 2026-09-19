Kijkers zijn boos: 'Duidelijke strafschop bij Ajax - Excelsior compleet gemist'

Veel voetbalfans zijn van mening dat Excelsior een strafschop is onthouden in de wedstrijd tegen Ajax. In de blessuretijd raakte Youri Baas met een hooggeheven been het gezicht van Irakli Yegoian, maar scheidsrechter Jannick van der Laan liet doorspelen. Ook videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.
In de slotfase was vooral Ajax op zoek naar het winnende doelpunt, maar werd ook Excelsior even gevaarlijk. Yegoian nam de bal mee het strafschopgebied in, maar die werd weggetrapt door Baas. Tegelijkertijd raakte Baas de creatieveling van Excelsior ook in het gezicht.
Yegoian bleef even op de grond liggen, maar kon daarna verder. Van der Laan werd niet meer naar de kant geroepen om het moment te beoordelen. De stand bleef 2-2. Op sociale media reageren veel kijkers boos: onder posts van FCUpdate laten ze weten dat Excelsior een strafschop had moten krijgen.
"Ik denk dat de VAR hier op de lijn moet komen", stelt ook ESPN-analist Danny Koevermans. "Baas raakt de bal, maar ook het gezicht. Veerman kreeg hier al eens een rode kaart voor. Het had me niet verbaasd als hier een penalty voor was gegeven. Ik vind dat dit een penalty was. Hij schopt 'm in z'n gezicht."
Mario Been vindt ook dat Excelsior een strafschop had verdiend; Bram van Polen 'kan er wel mee leven' dat die niet is gegeven.
"Ik kreeg een mooie trap in mijn gezicht. Beetje bloed aan overgehouden, maar het gaat goed", zegt de Georgiër er zelf over. "Voor mijn gevoel is dit honderd procent een penalty. Ik vind dat het een heel hoog been is. Hij raakt me. Maar de scheidsrechter heeft 'm niet gegeven, dus dat is wat het is."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Stop maar met de VAR als dit geen penalty is dan begrijp je er niet veel van. Joey Veerman kreeg er een rode kaart voor. Voor hetzelfde vergrijp maar dan op de middenlijn. Of zijn de regels veranderd . Dat kan ook natuurlijk.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Stop maar met de VAR als dit geen penalty is dan begrijp je er niet veel van. Joey Veerman kreeg er een rode kaart voor. Voor hetzelfde vergrijp maar dan op de middenlijn. Of zijn de regels veranderd . Dat kan ook natuurlijk.