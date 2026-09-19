Kijkers zijn boos: 'Duidelijke strafschop bij Ajax - Excelsior compleet gemist'

Veel voetbalfans zijn van mening dat Excelsior een strafschop is onthouden in de wedstrijd tegen Ajax. In de blessuretijd raakte Youri Baas met een hooggeheven been het gezicht van Irakli Yegoian, maar scheidsrechter Jannick van der Laan liet doorspelen. Ook videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.

In de slotfase was vooral Ajax op zoek naar het winnende doelpunt, maar werd ook Excelsior even gevaarlijk. Yegoian nam de bal mee het strafschopgebied in, maar die werd weggetrapt door Baas. Tegelijkertijd raakte Baas de creatieveling van Excelsior ook in het gezicht.

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Yegoian bleef even op de grond liggen, maar kon daarna verder. Van der Laan werd niet meer naar de kant geroepen om het moment te beoordelen. De stand bleef 2-2. Op sociale media reageren veel kijkers boos: onder posts van FCUpdate laten ze weten dat Excelsior een strafschop had moten krijgen.

"Ik denk dat de VAR hier op de lijn moet komen", stelt ook ESPN-analist Danny Koevermans. "Baas raakt de bal, maar ook het gezicht. Veerman kreeg hier al eens een rode kaart voor. Het had me niet verbaasd als hier een penalty voor was gegeven. Ik vind dat dit een penalty was. Hij schopt 'm in z'n gezicht."

Mario Been vindt ook dat Excelsior een strafschop had verdiend; Bram van Polen 'kan er wel mee leven' dat die niet is gegeven.

Yegoian reageert zelf

"Ik kreeg een mooie trap in mijn gezicht. Beetje bloed aan overgehouden, maar het gaat goed", zegt de Georgiër er zelf over. "Voor mijn gevoel is dit honderd procent een penalty. Ik vind dat het een heel hoog been is. Hij raakt me. Maar de scheidsrechter heeft 'm niet gegeven, dus dat is wat het is."