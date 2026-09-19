Live voetbal

Kijkers zijn boos: 'Duidelijke strafschop bij Ajax - Excelsior compleet gemist'

19 september 2026, 22:16
Alireza Jahanbakhsh
Foto: © Imago
8 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Veel voetbalfans zijn van mening dat Excelsior een strafschop is onthouden in de wedstrijd tegen Ajax. In de blessuretijd raakte Youri Baas met een hooggeheven been het gezicht van Irakli Yegoian, maar scheidsrechter Jannick van der Laan liet doorspelen. Ook videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in.

In de slotfase was vooral Ajax op zoek naar het winnende doelpunt, maar werd ook Excelsior even gevaarlijk. Yegoian nam de bal mee het strafschopgebied in, maar die werd weggetrapt door Baas. Tegelijkertijd raakte Baas de creatieveling van Excelsior ook in het gezicht.

Artikel gaat verder onder video

Yegoian bleef even op de grond liggen, maar kon daarna verder. Van der Laan werd niet meer naar de kant geroepen om het moment te beoordelen. De stand bleef 2-2. Op sociale media reageren veel kijkers boos: onder posts van FCUpdate laten ze weten dat Excelsior een strafschop had moten krijgen.

"Ik denk dat de VAR hier op de lijn moet komen", stelt ook ESPN-analist Danny Koevermans. "Baas raakt de bal, maar ook het gezicht. Veerman kreeg hier al eens een rode kaart voor. Het had me niet verbaasd als hier een penalty voor was gegeven. Ik vind dat dit een penalty was. Hij schopt 'm in z'n gezicht."

Mario Been vindt ook dat Excelsior een strafschop had verdiend; Bram van Polen 'kan er wel mee leven' dat die niet is gegeven.

Yegoian reageert zelf

"Ik kreeg een mooie trap in mijn gezicht. Beetje bloed aan overgehouden, maar het gaat goed", zegt de Georgiër er zelf over. "Voor mijn gevoel is dit honderd procent een penalty. Ik vind dat het een heel hoog been is. Hij raakt me. Maar de scheidsrechter heeft 'm niet gegeven, dus dat is wat het is."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tolu Arokodare

Blijft Tolu Arokodare bij Ajax? Dit bedrag moet Jordi Cruijff betalen

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
  • 6
Daan Rots

Daan Rots wijst beste ploeg van Nederland aan: ‘Ze zijn al jaren goed'

  • Gisteren, 18:00
  • Gisteren, 18:00
  • 7
Vuurwerk bij Cambuur - Feyenoord

Woedende Feyenoord-fans kondigen boycot aan: 'Club weigert gesprek aan te gaan'

  • Gisteren, 09:48
  • Gisteren, 09:48
  • 7
3 8 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
8 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.078 Reacties
730 Dagen lid
9.567 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 12
    + 1
avatar

Stop maar met de VAR als dit geen penalty is dan begrijp je er niet veel van. Joey Veerman kreeg er een rode kaart voor. Voor hetzelfde vergrijp maar dan op de middenlijn. Of zijn de regels veranderd . Dat kan ook natuurlijk.

Martine
385 Reacties
590 Dagen lid
1.159 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis ik ben het helemaal met je eens en daar laat ik het maar bij anders wordt deze reactie weer gedelete

CG
3.969 Reacties
1.153 Dagen lid
14.418 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Ik blijf bij BUREAUCRATIE!!

Stoker
279 Reacties
1.123 Dagen lid
1.300 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

De Video Ajax Referee heeft zijn werk weer of niet gedaan

Kicker
883 Reacties
798 Dagen lid
2.073 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je een spelertje bent van 1,40 m is het natuurlijk snel een te hoog been als je de bal wegschopt. Niet zeuren en doorgaan. Baas speelde de bal.

jabadabadoe
209 Reacties
419 Dagen lid
345 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als je dit meent, ben je niet echt serieus te nemen en kan je beter ophouden te reageren.

Derk62
109 Reacties
1.136 Dagen lid
210 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een moord aanslag

Derk62
109 Reacties
1.136 Dagen lid
210 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien moeten alle spelers voor de wedstrijd gemeten worden, beneden de 1,40 mag je niet mee doen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
8 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.078 Reacties
730 Dagen lid
9.567 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 12
    + 1
avatar

Stop maar met de VAR als dit geen penalty is dan begrijp je er niet veel van. Joey Veerman kreeg er een rode kaart voor. Voor hetzelfde vergrijp maar dan op de middenlijn. Of zijn de regels veranderd . Dat kan ook natuurlijk.

Martine
385 Reacties
590 Dagen lid
1.159 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis ik ben het helemaal met je eens en daar laat ik het maar bij anders wordt deze reactie weer gedelete

CG
3.969 Reacties
1.153 Dagen lid
14.418 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Ik blijf bij BUREAUCRATIE!!

Stoker
279 Reacties
1.123 Dagen lid
1.300 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

De Video Ajax Referee heeft zijn werk weer of niet gedaan

Kicker
883 Reacties
798 Dagen lid
2.073 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je een spelertje bent van 1,40 m is het natuurlijk snel een te hoog been als je de bal wegschopt. Niet zeuren en doorgaan. Baas speelde de bal.

jabadabadoe
209 Reacties
419 Dagen lid
345 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als je dit meent, ben je niet echt serieus te nemen en kan je beter ophouden te reageren.

Derk62
109 Reacties
1.136 Dagen lid
210 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een moord aanslag

Derk62
109 Reacties
1.136 Dagen lid
210 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien moeten alle spelers voor de wedstrijd gemeten worden, beneden de 1,40 mag je niet mee doen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Excelsior

Ajax
2 - 2
Excelsior
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
7
12
14
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws