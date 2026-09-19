voelt zich nog niet volledig fit. Hoewel hij scoorde bij zijn invalbeurt tegen Excelsior, kwam de spits van Ajax er ook al snel achter dat hij nog niet volledig hersteld is van zijn ziekte.

Tolu had dit seizoen al drie basisplaatsen in de Eredivisie, maar bleef dinsdag tegen Willem II negentig minuten op de bank vanwege ziekte. Tegen Excelsior kreeg Kasper Dolberg de voorkeur vanaf de aftrap; na 61 minuten werd hij vervangen door Tolu, die slechts twee minuten nodig had om een doelpunt te maken.

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Er volgden nog enkele kansen, maar een tweede doelpunt van de Nigeriaan bleef uit. Na de wedstrijd vertelt Tolu aan ESPN dat hij snel opgebrand was. “Je kon het eigenlijk al zien toen ik inviel. Na vijf of zes minuten stond ik al voorovergebogen omdat ik moe was. Ik had deze wedstrijd ook nodig om te beseffen dat ik nog niet honderd procent ben. Ik voel me nog steeds zwak. Ik ben nog niet zo goed hersteld als ik zelf dacht.”

“Ik denk ook niet dat ik had kunnen starten", geeft Tolu toe. "Ik wilde wel beginnen, maar ik denk niet dat ik de wedstrijd vanaf het begin had aangekund. Voor de wedstrijd voelden mijn benen al zwak. We hadden ’s ochtends nog een trainingssessie, meer een tactische training, en daarvoor voelde ik al dat mijn benen zwak waren.”

“Toen ik eenmaal in de wedstrijd kwam, was ik na vijf of tien minuten eigenlijk al helemaal kapot. Ik ben daarom gewoon blij dat ik nog kon invallen en wat minuten kon maken. Nu komt de interlandperiode en hopelijk kan ik daarin volledig herstellen, zodat ik mijn land weer kan helpen wanneer dat binnenkort nodig is", sluit de publiekslieveling af.