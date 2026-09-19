Noa Vahle hekelt kritiek: 'Hij verdient veel meer respect'

Noa Vahle stoort zich aan de kritiek op . In Nieuws van de Dag zegt de verslaggever dat de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal 'veel meer respect moet krijgen' voor zijn prestaties.

Afgelopen zomer, nadat Oranje door Marokko was uitgeschakeld in de zestiende finales van het WK, liet de 35-jarige Van Dijk in het midden of hij door zou gaan als international. De verdediger liet zijn toekomst afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernández, die na het toernooi het stokje overnam van Ronald Koeman.

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Xavi zocht Van Dijk op rond het Champions League-duel tussen Liverpool en Atlético Madrid, dat door The Reds met 2-1 werd gewonnen. De uitkomst van het onderhoud is dat Van Dijk voorlopig 'gewoon' doorgaat bij Oranje, de captain maakt dan ook deel uit van de 26-koppige selectie van Xavi voor de aankomende vier wedstrijden in de Nations League.

'Dat moet je niet onderschatten'

Vahle zegt niet geheel verrast te zijn door de selectie van Xavi, die met Ruben van Bommel (PSV) en Gjivai Zechiël (Feyenoord) twee debutanten bevat. "Hij kiest ook weer voor Nathan Aké en Virgil van Dijk", stipt ze aan. "Ik denk dat dat best logisch is, dat je toewerkt naar een soort overgangsperiode. Je moet ook niet onderschatten dat Van Dijk al heel lang onze captain is, daar neem je niet zomaar afscheid van. Als hij in dat gesprek met Xavi heeft gezegd dat hij er nog steeds voor wil gaan, dan denk ik dat hij die kans zeker moet krijgen", aldus de verslaggever van Ziggo Sport.

'Je mag echt wel kritisch zijn, maar ik begrijp heel goed dat hij er nog bij zit'

Presentator Thomas van Groningen stipt aan dat Van Dijk bovendien nog altijd onbetwist basisspeler is bij Liverpool. "Daarom", reageert Vahle. "Hij heeft een fantastische carrière en heeft ongelooflijk goede dingen laten zien. Veel prijzen gewonnen in de beste competitie van de wereld, de Premier League. Hij is de captain van het Nederlands elftal en ik vind wel dat hij veel meer respect moet krijgen. Of we te min zijn geweest over hem? Er wordt denk ik wel te makkelijk gedacht dat we doorgaan naar een nieuwe periode en dat we dat dan zonder Virgil gaan doen. Los van het feit dat je echt wel kritisch mag zijn op hoe hij heeft gepresteerd in het Nederlands elftal, hij is de aanvoerder van de ploeg, daar mag je dan misschien meer van vragen... Maar ik begrijp heel goed dat hij er nog bij zit", besluit Vahle.

VIDEO | Nieuws van de Dag - Selectie Oranje bekend