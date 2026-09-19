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Triest nieuws over PSV-verdediger Adamo Nagalo (23)

19 september 2026, 10:05
PSV-speler Adamo Nagalo
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Adamo Nagalo komt dit seizoen sowieso niet meer in actie voor PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 23-jarige verdediger ligt nog tot medio 2029 vast bij de landskampioen, maar bevindt zich in een volledig uitzichtloze situatie. Daardoor zou de club inmiddels werken aan een ontbinding van zijn contract.

In de zomer van 2024 betaalde PSV nog een transfersom van zo'n 7 miljoen euro om Nagalo over te nemen van het Deense FC Nordsjaelland. In zijn debuutjaar kwam de 22-voudig international van Burkina Faso nog tot 12 wedstrijden, maar in zijn tweede seizoen liet trainer Peter Bosz hem volledig links liggen. Nagalo bracht de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis door bij het Turkse Konyaspor en keerde deze zomer terug in Eindhoven.

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Het Turkse Çorum FK leek Nagalo deze zomer vervolgens te gaan verlossen uit zijn uitzichtloze situatie bij PSV, maar de deal klapte op het allerlaatste moment, waardoor de verdediger weer naar Nederland terugkeerde. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Nagalo inmiddels met 'ernstige fysieke klachten' kampt waardoor hij dit seizoen sowieso niet meer in actie zal komen.

PSV bevestigt tegenover clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant dat Nagalo niet meer in actie zal komen, maar kan vanwege privacy-redenen niet zeggen wat er exact speelt. De kans lijkt klein dat Nagalo zijn contract in Eindhoven gaat uitdienen: "Bronnen rond de speler meldden eerder al dat PSV en zijn zakelijke begeleiders naar een oplossing zoeken, die er uiteindelijk op neer kan komen dat zijn contract wordt beëindigd", schrijft Elfrink.

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Adamo Nagalo

Adamo Nagalo
Leeftijd: 23 jaar (22 sep. 2002)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Konyaspor
8
0
2025/2026
PSV
0
0
2024/2025
Jong PSV
3
0
2024/2025
PSV
6
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13

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