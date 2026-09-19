Woerts onthult: KIJK gaat na Ajax-debacle buitenlandse competitie live uitzenden

Wedstrijden uit de Saudi Pro League worden vanaf oktober in Nederland live uitgezonden door KIJK, zo kondigt Chris Woerts vrijdagavond aan in Vandaag Inside. Het platform verwierf afgelopen zomer ook al de uitzendrechten van twee wedstrijden van Ajax, maar dat leverde een enorm debacle op.

KIJK is het video-on-demand-platform van Talpa, het netwerk van John de Mol waar zenders als SBS6, Net5 en Veronica toe behoren. Op het platform waren afgelopen zomer twee wedstrijden van Ajax - tegen betaling - te zien: een oefenwedstrijd tegen FC Volendam én de uitwedstrijd tegen FC Sion in de voorrondes van de Conference League.

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Bij dat laatste duel ging het technisch echter helemaal mis, waardoor kijkers de voorbeschouwing én een deel van de eerste helft helemaal niet konden zien. Talpa besloot uiteindelijk om iedereen die 4,99 euro had neergeteld om de wedstrijd te kunnen zien, het volledige bedrag teruggestort zou krijgen. Inclusief het verwerven van de uitzendrechten kwam dat de zender naar verluidt op een financiële strop van meer dan een miljoen euro te staan.

Desondanks gaat KIJK vanaf 9 oktober wekelijks drie wedstrijden uit de Saudische competitie live uitzenden in, vertelt Woerts vrijdagavond in Vandaag Inside. In tegenstelling tot beide Ajax-duels zijn deze wedstrijden bovendien gratis te streamen. "Dan kun je een kanon afschieten in Nederland", reageert Johan Derksen enigszins sceptisch.

In de rijke competitie van Saudi-Arabië zijn verschillende grote namen actief. Zo speelt Cristiano Ronaldo al een aantal seizoenen voor Al-Nassr. Deze zomer trokken Oranje-internationals Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah) en Crysencio Summerville (Al-Hilal) eveneens naar de Saudi Pro League, waar ook voormalig internationals Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn (inmiddels beiden bij Al-Ittihad) al langere tijd actief zijn.

VIDEO | Chris Woerts heeft groot nieuws: Talpa haalt Saudi Pro League exclusief naar Nederland