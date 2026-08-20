Supporters van Ajax klagen online massaal over de livestream die KIJK.nl aanbiedt van de uitwedstrijd tegen FC Sion. De fans betaalden 4,99 euro om het duel van hun favoriete club te kunnen zien, maar komen (vooralsnog) bedrogen uit.
Aanvankelijk dreigde de wedstrijd helemaal niet te zien te zijn voor supporters in Nederland. Ziggo Sport beschikt namelijk niet over de uitzendrechten. De play-offs van de Conference League maken geen deel uit van het reguliere Europese voetbalpakket van de zender.
Eerder deze week werd echter bekend dat KIJK.nl de rechten om FC Sion - Ajax uit te zenden heeft verworven. Dat deed het video on-demand platform van Talpa één keer eerder, afgelopen zomer bij de oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Het bekijken van die wedstrijd kostte de fans 4 euro, maar ook toen regende het klachten.
De uitzending van FC Sion - Ajax zou donderdagavond om 20.00 uur, een kwartier voor de aftrap, beginnen. In de voorbeschouwing blikt Johnny de Mol vooruit op het duel met analist Richard Witschge. De stream blijkt bij veel supporters echter helemaal niet te werken, zo blijkt uit een rondgang op sociale media. Een greep uit de (woedende) reacties:
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Dit had ik al voorspelt dat de ajax aanhang dit niet pikken links rechts op de tribune zitten ze nu al te moren over het spel kaartjes eten drinken 17% duurder als ajax de Conference League gaan missen zal de broekriem straks aangetrokken worden gerft dat gevolgen
Zal nooit betalen voor een stream, ze verdienen al genoeg aan de reclames.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit had ik al voorspelt dat de ajax aanhang dit niet pikken links rechts op de tribune zitten ze nu al te moren over het spel kaartjes eten drinken 17% duurder als ajax de Conference League gaan missen zal de broekriem straks aangetrokken worden gerft dat gevolgen
Zal nooit betalen voor een stream, ze verdienen al genoeg aan de reclames.