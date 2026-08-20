Supporters van Ajax klagen online massaal over de livestream die KIJK.nl aanbiedt van de uitwedstrijd tegen FC Sion. De fans betaalden 4,99 euro om het duel van hun favoriete club te kunnen zien, maar komen (vooralsnog) bedrogen uit.

Aanvankelijk dreigde de wedstrijd helemaal niet te zien te zijn voor supporters in Nederland. Ziggo Sport beschikt namelijk niet over de uitzendrechten. De play-offs van de Conference League maken geen deel uit van het reguliere Europese voetbalpakket van de zender.

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Eerder deze week werd echter bekend dat KIJK.nl de rechten om FC Sion - Ajax uit te zenden heeft verworven. Dat deed het video on-demand platform van Talpa één keer eerder, afgelopen zomer bij de oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Het bekijken van die wedstrijd kostte de fans 4 euro, maar ook toen regende het klachten.

De uitzending van FC Sion - Ajax zou donderdagavond om 20.00 uur, een kwartier voor de aftrap, beginnen. In de voorbeschouwing blikt Johnny de Mol vooruit op het duel met analist Richard Witschge. De stream blijkt bij veel supporters echter helemaal niet te werken, zo blijkt uit een rondgang op sociale media. Een greep uit de (woedende) reacties: