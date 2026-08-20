verlaat AZ en vervolgt zijn loopbaan in Spanje, waar hij gaat spelen voor Real Betis. Dat bevestigen de Alkmaarders donderdagavond in een persbericht.

Parrott stond sinds de zomer van 2024 onder contract bij AZ, dat de Ierse spits - die in het voorgaande seizoen al indruk had gemaakt op huurbasis bij Excelsior - voor een miljoenenbedrag overnam van Tottenham Hotspur. Sindsdien speelde Parrott 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij 51 keer trefzeker was en ook nog eens 17 assists achter zijn naam kreeg. Afgelopen seizoen legde de Ier met AZ beslag op de KNVB Beker, door in de finale met liefst 5-1 van NEC te winnen. Parrott tekende in die wedstrijd zelf voor een goal én een assist.

Het vertrek van Parrott hing de afgelopen weken al in de lucht. Trainer Leeroy Echteld hield de spits veelvuldig buiten zijn basiselftal en stak niet onder stoelen of banken dat dat te maken had met zijn vertrekwens. De vraag was alleen lange tijd welke club er met de spits vandoor zou gaan. Lange tijd leek West Ham United de beste papieren te hebben, maar nadat de Premier League-degradant afhaakte werd duidelijk dat het Betis zou gaan worden. Inmiddels is de deal volledig rond. Parrott tekent bij de club die afgelopen seizoen op de vijfde plaats eindigde in LaLiga contract tot medio 2031 en gaat met zijn nieuwe club de Champions League in.

Parrott: 'Tot nu toe de beste jaren van mijn leven'

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Parrott noemt de twee jaar die hij bij AZ doorbracht 'tot nu toe de beste van mijn leven'. "Toen ik hier kwam, zag ik het voetbal een tijdje minder zitten. Iedereen bij AZ heeft me geholpen om mijn carrière weer op de rails te krijgen en om deze stap naar Spanje nu te kunnen maken. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voorde dagen die we samen hebben doorgebracht. De herinneringen die wij samen hebben gemaakt, draag ik voor altijd met me mee", zegt de spits.

Van Duinen: 'Deze stap is hem enorm gegund'



"Het was heel mooi om de ontwikkeling van Troy op de voet te hebben gevolgd tijdens de afgelopen jaren waarin hij in Nederland actief was”, zegt technisch directeur Niels van Duinen van AZ. “Hij heeft het fantastisch gedaan en fungeert vanaf nu als een mooi voorbeeld voor veel jongens die na hem doorgroeien en vanuit AZ ooit een stap willen maken naar de Champions League of een top 5-competitie. De hele club wenst Troy heel veel succes. We gaan hem niet alleen als voetballer missen, maar vooral als mens. Deze stap is hem enorm gegund", aldus de td.