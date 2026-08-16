Real Betis ligt op pole-position om over te nemen van AZ. De Spaanse club is volgens Mounir Boualin van SoccerNews vergevorderd in de onderhandelingen met de Alkmaarders en hoopt de transfer op korte termijn af te ronden.

Parrott maakte vorig seizoen 31 doelpunten voor AZ, maar verloor deze zomer zijn basisplaats aan Mexx Meerdink. De Alkmaarders hielden daarbij al rekening met een vertrek van de Ierse spits. Zaterdag ontbrak Parrott bovendien in de selectie voor het duel met FC Utrecht.

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Meerdink bevestigde na de 1-4 overwinning zelfs dat zijn concurrent op weg is naar de uitgang. “Het is jammer dat hij ons gaat verlaten, maar voor mij is het een mooie kans om mij te laten zien. Hij verdient een mooie stap. En dan is het mijn tijd.”

Real Betis wil snel toeslaan

Volgens bronnen rond AZ zijn de gesprekken met Real Betis inmiddels in de afrondende fase. De club uit Sevilla wil haast maken, omdat er meer belangstelling voor Parrott bestaat.

West Ham United gold eveneens als serieuze kandidaat en bracht eerder een bod van ongeveer 17,5 miljoen euro uit. De Londenaren zouden hun aandacht inmiddels echter hebben verlegd naar Joël Piroe. Ook FC Porto werd eerder met Parrott in verband gebracht. Een akkoord met Real Betis is nog niet definitief, maar de ontwikkelingen kunnen volgens Boualin snel gaan.