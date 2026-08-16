Live voetbal

Toptransfer Troy Parrott krijgt vaart: nieuwe club ligt plots op pole-position

16 augustus 2026, 23:14
AZ-spits Troy Parrott
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Real Betis ligt op pole-position om Troy Parrott over te nemen van AZ. De Spaanse club is volgens Mounir Boualin van SoccerNews vergevorderd in de onderhandelingen met de Alkmaarders en hoopt de transfer op korte termijn af te ronden.

Parrott maakte vorig seizoen 31 doelpunten voor AZ, maar verloor deze zomer zijn basisplaats aan Mexx Meerdink. De Alkmaarders hielden daarbij al rekening met een vertrek van de Ierse spits. Zaterdag ontbrak Parrott bovendien in de selectie voor het duel met FC Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

Meerdink bevestigde na de 1-4 overwinning zelfs dat zijn concurrent op weg is naar de uitgang. “Het is jammer dat hij ons gaat verlaten, maar voor mij is het een mooie kans om mij te laten zien. Hij verdient een mooie stap. En dan is het mijn tijd.”

Real Betis wil snel toeslaan

Volgens bronnen rond AZ zijn de gesprekken met Real Betis inmiddels in de afrondende fase. De club uit Sevilla wil haast maken, omdat er meer belangstelling voor Parrott bestaat.

West Ham United gold eveneens als serieuze kandidaat en bracht eerder een bod van ongeveer 17,5 miljoen euro uit. De Londenaren zouden hun aandacht inmiddels echter hebben verlegd naar Joël Piroe. Ook FC Porto werd eerder met Parrott in verband gebracht. Een akkoord met Real Betis is nog niet definitief, maar de ontwikkelingen kunnen volgens Boualin snel gaan.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wouter Goes en Wout Weghorst

Wouter Goes doet boekje open over Wout Weghorst: 'Hij heeft...'

  • vr 14 augustus, 19:53
  • 14 aug. 19:53
  • 10
Mauro Junior en Ruben van Bommel

PSV boekt minimale overwinning op Excelsior dankzij Van Bommel en Pepi

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
  • 2
Mexx Meerdink

Mexx Meerdink praat mond voorbij en verklapt toptransfer: 'Hij gaat ons verlaten'

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 24 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
1
0
2025/2026
AZ
28
16
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
2
5
6
2
Groningen
2
4
6
3
Go Ahead
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws