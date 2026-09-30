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Ernstige zorgen voor Ajax: 'Zijn knie lag er eigenlijk volledig uit...'

30 september 2026, 07:42
Michel Sanchez
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Bondscoach Brian Riemer van Denemarken heeft zich op zorgelijke wijze uitgesproken over de knieblessure die Ajax-spits Kasper Dolberg heeft opgelopen. De Deen raakte onlangs geblesseerd tijdens een training van de nationale ploeg.

Dolberg liep tijdens een trainingssessie van de Deense nationale ploeg een blessure op. Hij verliet om die reden direct het trainingskamp van de Denen om bij Ajax verder te kunnen revalideren. Bekend was dat het om een knieblessure ging, maar onduidelijk was hoe ernstig die blessure zou zijn. De verhalen die nu uit Denemarken opduiken, zijn echter zorgwekkend.

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Riemer heeft in gesprek met de Deense pers uitleg gegeven over de blessures waar de nationale ploeg mee te maken heeft. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig. Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit", zegt Riemer. Volgens Deense media doelt hij daarmee specifiek op Dolberg. "Hoe optimistisch ik ook ben, dit is echt een drama."

Contact met Ajax

Tipsbladet schrijft daarover: "De uitspraak van de bondscoach over Kasper Dolberg moet niet helemaal letterlijk worden genomen, maar het klinkt wel erg verontrustend." Het Deense medium heeft ook contact gezocht met een woordvoerder van Ajax over de ernst van de blessure, maar de Amsterdamse club had niets nieuws te melden. "We hebben niets toe te voegen over de knie van Kasper. Zodra hij – en wij – informatie over zijn blessure willen delen, zullen we dat via onze website doen."

De blessure van Dolberg heeft ook financieel gevolgen voor Ajax, blijkt nu. De kans dat de Amsterdamse club nog goed gaat verdienen aan de Deense aanvalsleider, is namelijk afgenomen. Dat blijkt uit de data van FootballTransfers.

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wim_72
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wim_72
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“De kans dat de Amsterdamse club nog goed gaat verdienen aan de Deense aanvalsleider, is namelijk afgenomen.” Verassend zeg! Was hij niet die paniektransfer vanwege Brobbey?

dilima1966
4.196 Reacties
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dilima1966
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Ik denk dat dolberg de rest van het seizoen er uitligt

K. Daffie
219 Reacties
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K. Daffie
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Ik denk dat ze wel zonder hem kunnen.

Dirk S.
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Dirk S.
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Ja en met maar 1 knie kun je niet spelen he?

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

wim_72
120 Reacties
54 Dagen lid
87 Likes
wim_72
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“De kans dat de Amsterdamse club nog goed gaat verdienen aan de Deense aanvalsleider, is namelijk afgenomen.” Verassend zeg! Was hij niet die paniektransfer vanwege Brobbey?

dilima1966
4.196 Reacties
1.206 Dagen lid
19.485 Likes
dilima1966
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Ik denk dat dolberg de rest van het seizoen er uitligt

K. Daffie
219 Reacties
1.120 Dagen lid
973 Likes
K. Daffie
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Ik denk dat ze wel zonder hem kunnen.

Dirk S.
15 Reacties
68 Dagen lid
12 Likes
Dirk S.
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Ja en met maar 1 knie kun je niet spelen he?

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Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
2
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18

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