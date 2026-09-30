Bondscoach Brian Riemer van Denemarken heeft zich op zorgelijke wijze uitgesproken over de knieblessure die Ajax-spits heeft opgelopen. De Deen raakte onlangs geblesseerd tijdens een training van de nationale ploeg.

Dolberg liep tijdens een trainingssessie van de Deense nationale ploeg een blessure op. Hij verliet om die reden direct het trainingskamp van de Denen om bij Ajax verder te kunnen revalideren. Bekend was dat het om een knieblessure ging, maar onduidelijk was hoe ernstig die blessure zou zijn. De verhalen die nu uit Denemarken opduiken, zijn echter zorgwekkend.

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Riemer heeft in gesprek met de Deense pers uitleg gegeven over de blessures waar de nationale ploeg mee te maken heeft. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig. Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit", zegt Riemer. Volgens Deense media doelt hij daarmee specifiek op Dolberg. "Hoe optimistisch ik ook ben, dit is echt een drama."

Contact met Ajax

Tipsbladet schrijft daarover: "De uitspraak van de bondscoach over Kasper Dolberg moet niet helemaal letterlijk worden genomen, maar het klinkt wel erg verontrustend." Het Deense medium heeft ook contact gezocht met een woordvoerder van Ajax over de ernst van de blessure, maar de Amsterdamse club had niets nieuws te melden. "We hebben niets toe te voegen over de knie van Kasper. Zodra hij – en wij – informatie over zijn blessure willen delen, zullen we dat via onze website doen."

De blessure van Dolberg heeft ook financieel gevolgen voor Ajax, blijkt nu. De kans dat de Amsterdamse club nog goed gaat verdienen aan de Deense aanvalsleider, is namelijk afgenomen. Dat blijkt uit de data van FootballTransfers.