Live voetbal

Zorgen voor Ajax: spits loopt knieblessure op bij nationale ploeg

22 september 2026, 15:45
Michel Sanchez
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Een flinke tegenvaller voor Ajax: Kasper Dolberg heeft dinsdag tijdens een training van de Deense nationale ploeg een knieblessure opgelopen. De spits heeft het trainingskamp per direct verlaten.

Dat maakt de Amsterdamse club dinsdagmiddag zelf bekend in een kort bericht op sociale media. "Kasper Dolberg heeft vandaag een knieblessure opgelopen tijdens de training van Denemarken. Hij heeft daarom het nationale teamkamp verlaten", valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Hoe ernstig de blessure is, moet de komende tijd blijken. De Deense voetbalbond schrijft dat hij ‘voor een langere tijd is uitgeschakeld’. Het is in ieder geval een tegenvaller voor Ajax en Dolberg. De spits maakte onlangs nog indruk in de thuiswedstrijd tegen Willem II en mocht ook afgelopen weekend tegen Excelsior in de basis beginnen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Míchel aan het werk bij Ajax

Ajax-coach ligt onder vuur: 'Levensgevaarlijk! Dan moet Ajax hem buiten zetten'

  • Gisteren, 17:34
  • Gisteren, 17:34
  • 13
Hadj Moussa Feyenoord

Feyenoord walst over FC Utrecht heen in De Kuip en boekt opnieuw monsterzege

  • zo 20 september, 14:10
  • 20 sep. 14:10
  • 18
Alireza Jahanbakhsh

Kijkers zijn boos: 'Duidelijke strafschop bij Ajax - Excelsior compleet gemist'

  • za 19 september, 22:16
  • 19 sep. 22:16
  • 35
5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
2
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws