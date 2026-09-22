Zorgen voor Ajax: spits loopt knieblessure op bij nationale ploeg

Een flinke tegenvaller voor Ajax: heeft dinsdag tijdens een training van de Deense nationale ploeg een knieblessure opgelopen. De spits heeft het trainingskamp per direct verlaten.

Dat maakt de Amsterdamse club dinsdagmiddag zelf bekend in een kort bericht op sociale media. "Kasper Dolberg heeft vandaag een knieblessure opgelopen tijdens de training van Denemarken. Hij heeft daarom het nationale teamkamp verlaten", valt er te lezen.

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Hoe ernstig de blessure is, moet de komende tijd blijken. De Deense voetbalbond schrijft dat hij ‘voor een langere tijd is uitgeschakeld’. Het is in ieder geval een tegenvaller voor Ajax en Dolberg. De spits maakte onlangs nog indruk in de thuiswedstrijd tegen Willem II en mocht ook afgelopen weekend tegen Excelsior in de basis beginnen.