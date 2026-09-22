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Timber spreekt zich uit over Feyenoord: 'Je stopt jezelf in een hokje...'

22 september 2026, 16:24
Quinten Timber
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Quinten Timber volgt Feyenoord nog altijd op de voet. De middenvelder van Crystal Palace is van mening dat de Rotterdammers zichzelf 'een beetje in een hokje' stoppen door tevredenheid te tonen na de 5-1 nederlaag bij FC Barcelona.

Dat zegt Timber tijdens een persmoment van het Nederlands elftal in gesprek met journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. "Wat ik vond van de houding van Feyenoord na de 5-1 in Camp Nou, waar ze niet ontevreden leken? Dan stop je jezelf toch een beetje in een hokje, vind ik. Barcelona is op dit moment misschien wel de allerbeste ploeg. Maar ik denk dat wij als Nederlanders niet te veel moeten kijken van: wow, wat goed. Wij zijn namelijk óók goed", stelt Timber.

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"Aan de andere kant: de goals die Barça maakte, kwamen voort uit pure individuele kwaliteit. Dat is het verschil tussen de absolute top en gewoon 'goed'. We moeten echter niet te veel naar buitenlandse clubs opkijken. Sinds ik in het buitenland speel, zie ik nog meer dat het resultaat gewoon leidend is. Mensen praten niet eens zoveel over of je leuk voetbal hebt gespeeld; het draait puur om resultaat boeken."

Timber volgt ook PSV

Timber probeert in zijn vrije tijd nog wel naar Feyenoord te kijken, maar volgt ook steeds vaker PSV. "Natuurlijk probeer ik Feyenoord nog te volgen", zegt hij. "Vooral voor Gjivai (Zechiël, red.), omdat ik hem heel goed ken. Ik spreek hem veel en probeer echt naar hem te kijken. Ik heb Feyenoord-ADO (2-2) gezien, dat was balen. PSV keek ik eigenlijk nooit, maar nu Lutsharel (Geertruida, red.) daar speelt, kijk ik dat ook graag. Als ik tijd heb tenminste."

Vind jij dat Feyenoord te snel tevreden was na de 5-1 nederlaag tegen Barcelona?

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Quinten Timber

Quinten Timber
Crystal Palace
Team: Palace
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Palace
0
0
2026/2027
Marseille
1
0
2026/2027
Palace
3
0
2025/2026
Marseille
15
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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