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Joey Veerman heeft duidelijke boodschap: 'Nee. Dit heeft geen enkele zin!'

22 september 2026, 14:34
Joey Veerman heeft duidelijke boodschap: Nee. Dit heeft geen enkele zin!'
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Joey Veerman is na ruim twee jaar afwezigheid terug bij het Nederlands elftal en wil niet meer omkijken naar het verleden. In gesprek met De Telegraaf geeft de middenvelder van Borussia Dortmund aan dat hij zijn rentree in aanloop naar het Nations League-duel met Duitsland ziet als een nieuw begin.

De middenvelder maakte afgelopen zomer voor circa 22 miljoen euro de overstap van PSV naar Duitsland en heeft geen behoefte om stil te staan bij de periode waarin hij onder voormalig bondscoach Ronald Koeman buiten de boot viel. "Ik heb heel veel zin om voor mijn land uit te komen", aldus Veerman over zijn terugkeer in Zeist. Op de vraag of hij wel eens heeft gedacht dat hij te lang gepasseerd is, reageert hij duidelijk: "Nee. Ik heb een mooie transfer gemaakt en dit is weer een nieuw begin bij het Nederlands elftal voor mij. Dus waarom zou ik daarop terugkijken? Dat heeft geen enkele zin."

Kennismaking met Xavi

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Bij Oranje heeft Veerman inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe bondscoach, Xavi. Hoewel hij de Spanjaard nog niet een-op-een sprak, is de eerste indruk goed. "We hebben een paar meetings gehad waarin hij het duidelijk heeft gemaakt hoe we het gaan doen en hoe hij het wil zien. Hij probeert veel over de speelwijze te praten, heeft het veel over hoe we het gaan doen in balbezit en ik denk dat dat goed en duidelijk is."

Dortmund-teamgenoten treffen

Veerman kijkt uit naar de ontmoeting van aanstaande donderdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland. "Ik hoop wel dat ik wel een paar minuutjes mag gaan maken tegen die gasten, want we hebben het er in de kleedkamer bij Dortmund al over gehad, met Felix Nmecha en Niko Schlotterbeck. Het zou wel leuk zijn om die na drie dagen alweer tegen te komen."

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Joey Veerman

Joey Veerman
Borussia Dortmund
Team: Dortmund
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Dortmund
4
0
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1

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Eredivisie
GS
DS
PT
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AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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