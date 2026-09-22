Vermoedelijke opstelling Oranje: Deze elf kiest Xavi tegen Duitsland

Voor welke elf spelers kiest Xavi Hernández komende donderdag, als hij zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal maakt met een thuiswedstrijd tegen Duitsland? Dit is onze verwachte opstelling voor het Nations League-duel.

De keeperkwestie

Allereerst zal Xavi de knoop moeten doorhakken over de positie van eerste keeper. De Spanjaard riep dezelfde drie doelmannen op die afgelopen zomer mee waren naar het WK: Bart Verbruggen, Robin Roefs en Mark Flekken. Verbruggen is al een aantal jaar de onbetwiste eerste keus onder de lat, maar Roefs verkeert bij Sunderland alweer in uitstekende vorm waardoor her en der de vraag zich opdringt of hij niet de kans verdient. Wij verwachten echter dat Xavi vasthoudt aan Verbruggen.

De verdediging

Artikel gaat verder onder video

Rechts achterin heeft Xavi de keuze uit Denzel Dumfries, Jurriën Timber en Jeremie Frimpong. Naar onze verwachting krijgt Dumfries de voorkeur, ook omdat Timber dit seizoen pas twee keer mee heeft gedaan bij Arsenal en aan het begin van de week nog apart van de Oranje-selectie moest trainen. Dan het centrum van de defensie. Eén naam kunnen we alvast wel met zekerheid op papier zetten: Virgil van Dijk. De Liverpool-verdediger is ook onder Xavi aanvoerder, zo bevestigde de bondscoach maandag op zijn persconferentie. Als zijn kompaan verwachten wij Jan Paul van Hecke aan de aftrap te gaan zien tegen Duitsland. Op de linksbackpositie kan Xavi kiezen tussen Nathan Aké, Micky van de Ven en Jorrel Hato, al kunnen zij alle drie ook eventueel centraal uit de voeten. Wij zetten ons geld op Van de Ven.

Het middenveld

Dan het middenveld. Daar heeft Xavi wat knopen door te hakken, aangezien onder meer Frenkie de Jong en Jerdy Schouten vanwege blessures ontbreken in de selectie. Als meest verdedigende middenvelder kan de Spanjaard kiezen tussen Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Quinten Timber en Joey Veerman, waarbij aangetekend dat zij allemaal ook op andere posities uit de voeten kunnen. Naar onze verwachting kiest Xavi voor Veerman 'op 6' en wordt de Borussia Dortmund-middenvelder geflankeerd door Gravenberch en Reijnders, met die laatste als meest vooruitgeschoven pion.

De aanval

Rechts voorin lijkt Crysencio Summerville het vertrouwen van Xavi te gaan krijgen. Ook over de linksbuitenpositie zal de bondscoach weinig twijfels kennen, aangezien Cody Gakpo eigenlijk levert in Oranje én bij Liverpool in een uitstekende vorm verkeert. Het was interessant geweest om te zien wat Xavi met de spitspositie zou doen, aangezien Donyell Malen bij AS Roma geweldig aan het seizoen begonnen is en Brian Brobbey in de laatste speelronde voor de interlandbreak imponeerde met een hattrick voor Sunderland tegen Manchester City. Malen moest zich echter geblesseerd afmelden bij de bondscoach, die Mexx Meerdink als vervanger bij de selectie haalde. Wij verwachten dat Brobbey daarom zal starten tegen de Duitsers.

Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Duitsland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo