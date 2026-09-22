Marco van Basten stuurt uiterst pijnlijk appje over Marcos Leonardo

Marco van Basten is totaal niet te spreken over het functioneren van Ajax-spits Marcos Leonardo. Dat heeft hij maandagavond met een WhatsApp-bericht duidelijk gemaakt aan presentator Wytse van der Goot.
In de uitzending van Rondo op Ziggo Sport wordt de huidige situatie van Leonardo besproken. De 23-jarige Braziliaan, die deze zomer voor twintig miljoen euro werd gekocht door Jordi Cruijff, kwam in de afgelopen drie competitiewedstrijden geen minuut in actie. Dat is opvallend, aangezien hij in het begin van het seizoen wél speelde. In die wedstrijden liet Leonardo echter een slechte indruk achter. Zijn concurrenten, Tolu Arokodare en Kasper Dolberg, lijken beter in vorm. "Ik heb Leonardo nog niet gezien", zegt Youri Mulder dan ook in de uitzending van Rondo.
Wim Kieft wil zich nog niet te hard uitspreken over Leonardo en gunt de Braziliaan wat tijd. "Ik vind het moeilijk iets zinnigs te zeggen over Leonardo. Ik stel mijn oordeel nog even uit", laat hij weten.
Marco van Basten heeft minder moeite met het vellen van een oordeel. Hij stuurt presentator Wytse van der Goot een bericht over het functioneren van de miljoenenaankoop. "Van Basten appte dat Leonardo contributie zou moeten betalen."
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.