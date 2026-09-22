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Marco van Basten stuurt uiterst pijnlijk appje over Marcos Leonardo

22 september 2026, 10:29
Marco van Basten
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Marco van Basten is totaal niet te spreken over het functioneren van Ajax-spits Marcos Leonardo. Dat heeft hij maandagavond met een WhatsApp-bericht duidelijk gemaakt aan presentator Wytse van der Goot.

In de uitzending van Rondo op Ziggo Sport wordt de huidige situatie van Leonardo besproken. De 23-jarige Braziliaan, die deze zomer voor twintig miljoen euro werd gekocht door Jordi Cruijff, kwam in de afgelopen drie competitiewedstrijden geen minuut in actie. Dat is opvallend, aangezien hij in het begin van het seizoen wél speelde. In die wedstrijden liet Leonardo echter een slechte indruk achter. Zijn concurrenten, Tolu Arokodare en Kasper Dolberg, lijken beter in vorm. "Ik heb Leonardo nog niet gezien", zegt Youri Mulder dan ook in de uitzending van Rondo.

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Wim Kieft wil zich nog niet te hard uitspreken over Leonardo en gunt de Braziliaan wat tijd. "Ik vind het moeilijk iets zinnigs te zeggen over Leonardo. Ik stel mijn oordeel nog even uit", laat hij weten.

Marco van Basten haalt uit

Marco van Basten heeft minder moeite met het vellen van een oordeel. Hij stuurt presentator Wytse van der Goot een bericht over het functioneren van de miljoenenaankoop. "Van Basten appte dat Leonardo contributie zou moeten betalen."

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Hij heeft nog weinig gespeeld, en is niet topfit. Dan kun je er nog weinig van zeggen. Geef hem de tijd. Jari Litmanen speelde in het begin ook niet toen die bij Ajax kwam. De rest is geschiedenis.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

The all blacks
250 Reacties
1.254 Dagen lid
2.066 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij heeft nog weinig gespeeld, en is niet topfit. Dan kun je er nog weinig van zeggen. Geef hem de tijd. Jari Litmanen speelde in het begin ook niet toen die bij Ajax kwam. De rest is geschiedenis.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
1
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

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