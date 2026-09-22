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Feyenoord-uitblinker Zechiël gelinkt aan twee Engelse grootmachten

22 september 2026, 09:52
Gjivai Zechiel
Foto: © Imago
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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De razendsnelle opmars van Gjivai Zechiël bij Feyenoord is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Volgens CaughtOffside wordt de 22-jarige middenvelder nadrukkelijk in de gaten gehouden door zowel Arsenal als Chelsea.

Zechiël krijgt dit seizoen eindelijk zijn kans in De Kuip, nadat Feyenoord de middenvelder in de afgelopen seizoenen verhuurde aan achtereenvolgens Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Het Franse LOSC Lille hoopte Zechiël deze zomer los te kunnen weken, maar haakte af vanwege de forse vraagprijs die Feyenoord hanteerde.

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In de eerste weken van het nieuwe seizoen behoort Zechiël tot de absolute uitblinkers bij Feyenoord. De middenvelder was in alle acht de officiële wedstrijden die de Rotterdammers tot nu toe hebben afgewerkt basisspeler, en kwam in totaal al tot vijf doelpunten en vier assists. Bondscoach Xavi Hernández beloonde de uitstekende vorm van Zechiël met een eerste oproep voor het Nederlands elftal.

CaughtOffside claimt op basis van bronnen in de makelaarswereld dat Arsenal én Chelsea de verrichtingen van Zechiël bij Feyenoord nadrukkelijk volgen. Het medium schrijft dat de Londense clubs mogelijk in de winterse transferperiode al toe zouden willen slaan, maar weet ook dat Feyenoord de middenvelder niet voor een zacht prijsje te laten vertrekken. Lille had deze zomer naar verluidt al een bedrag van zo'n 17 miljoen euro over voor Zechiël. Intussen heeft hij zijn contract bij Feyenoord met een extra seizoen verlengd, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip.

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Kramer
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Leuke speler, kan een mooie klapper worden voor Feyenoord.

peterdejong1983
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peterdejong1983
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@Kramer ik snapte zijn verhuurperiode van vorig jaar al niet. Het seizoen daarvoor ging de strijd om een basisplaats tussen milambo en hem. Milambo won, maar ik had echt verwacht dat hij dat gat vorig seizoen wel zou opvullen na dat vertrek.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
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3.252 Reacties
1.456 Dagen lid
20.727 Likes
Kramer
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Leuke speler, kan een mooie klapper worden voor Feyenoord.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.101 Reacties
1.456 Dagen lid
4.941 Likes
peterdejong1983
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    + 1
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@Kramer ik snapte zijn verhuurperiode van vorig jaar al niet. Het seizoen daarvoor ging de strijd om een basisplaats tussen milambo en hem. Milambo won, maar ik had echt verwacht dat hij dat gat vorig seizoen wel zou opvullen na dat vertrek.

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
7
5
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

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