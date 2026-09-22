Feyenoord-uitblinker Zechiël gelinkt aan twee Engelse grootmachten

De razendsnelle opmars van bij Feyenoord is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Volgens CaughtOffside wordt de 22-jarige middenvelder nadrukkelijk in de gaten gehouden door zowel Arsenal als Chelsea.

Zechiël krijgt dit seizoen eindelijk zijn kans in De Kuip, nadat Feyenoord de middenvelder in de afgelopen seizoenen verhuurde aan achtereenvolgens Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Het Franse LOSC Lille hoopte Zechiël deze zomer los te kunnen weken, maar haakte af vanwege de forse vraagprijs die Feyenoord hanteerde.

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In de eerste weken van het nieuwe seizoen behoort Zechiël tot de absolute uitblinkers bij Feyenoord. De middenvelder was in alle acht de officiële wedstrijden die de Rotterdammers tot nu toe hebben afgewerkt basisspeler, en kwam in totaal al tot vijf doelpunten en vier assists. Bondscoach Xavi Hernández beloonde de uitstekende vorm van Zechiël met een eerste oproep voor het Nederlands elftal.

CaughtOffside claimt op basis van bronnen in de makelaarswereld dat Arsenal én Chelsea de verrichtingen van Zechiël bij Feyenoord nadrukkelijk volgen. Het medium schrijft dat de Londense clubs mogelijk in de winterse transferperiode al toe zouden willen slaan, maar weet ook dat Feyenoord de middenvelder niet voor een zacht prijsje te laten vertrekken. Lille had deze zomer naar verluidt al een bedrag van zo'n 17 miljoen euro over voor Zechiël. Intussen heeft hij zijn contract bij Feyenoord met een extra seizoen verlengd, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip.