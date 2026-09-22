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Johan Derksen schrikt van Eredivisieduel: 'Het was net vrouwenvoetbal, zo slecht'

22 september 2026, 08:40
Johan Derksen
Foto: © Talpa
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Johan Derksen komt met een vernietigend oordeel over de Eredivisiewedstrijd ADO Den Haag - SC Cambuur. Het duel, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde, was 'de allerslechtste wedstrijd sinds het bestaan van het betaald voetbal', zegt Derksen in Vandaag Inside.

Beide promovendi stonden afgelopen zaterdag in Den Haag tegenover elkaar. Fabian Kvam opende op slag van rust met een fraaie pegel de score namens Cambuur, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende voor de tweede overwinning sinds de terugkeer op het hoogste niveau, want Donát Bárány bepaalde de eindstand een kwartier voor tijd op 1-1 door in een volle zestien raak te prikken na een hoekschop.

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"Ik heb overigens de allerslechtste wedstrijd sinds het bestaan van het betaald voetbal gezien", zegt Derksen maandagavond in VI. "Ik heb naar FC Den Haag - Cambuur zitten kijken. Beide teams... het was net vrouwenvoetbal, zo slecht was het." Tafelgenoot Valentijn Driessen beaamt: "Het was nog slechter dan de eerste divisie. Maar we hebben wel een goed huwelijk hè, dat we deze wedstrijd gaan zitten kijken."

"Het is mijn cluppie, Cambuur", zegt de uit Leeuwarden afkomstige Wilfred Genee. "Ja, zo keek ik ook, Wilfred", haakt Derksen aan. Hij begon zijn profcarrière eind jaren 60 immers bij de Friese club, waar hij uiteindelijk vier seizoenen zou blijven.

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ADO - Cambuur

ADO Den Haag
1 - 1
SC Cambuur
Gespeeld op 19 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Cambuur
7
-9
5
15
Utrecht
7
-13
5
16
PEC
7
-14
4
17
ADO
7
-10
2
18
Willem II
7
-14
2

Complete Stand

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