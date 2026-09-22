Het ontbreken van in de selectie van Nederland leidt tot felle kritiek. De middenvelder van Feyenoord verkeert in goede vorm, maar behoort niet tot de 26 spelers die zich maandag in Zeist mochten melden. NOS-verslaggever Jeroen Grueter begrijpt daar weinig van en haalt hard uit naar de keuze van bondscoach Xavi.

Valente maakte zondag tegen FC Utrecht opnieuw indruk. Xavi zat tijdens die wedstrijd zelf op de tribune in De Kuip en zag Feyenoord met 5-0 winnen. Voor Grueter maakt dat het des te opvallender dat Valente voorlopig buiten Oranje blijft.

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“Misschien dat Xavi even wakker is geworden op de tribune”, zei Grueter in de NOS Voetbalpodcast. “Het is toch werkelijk een schandaal dat Valente niet in de selectie van het Nederlands elftal zit? Het is bewezen een van de allerbeste spelers in de Eredivisie. Die hoort gewoon in Oranje.” Valente werd al twee keer geselecteerd voor Oranje, maar maakte geen deel uit van de WK-selectie.

Discussie over kwaliteiten van Valente

Jeroen Stekelenburg kan zich vinden in de lof voor Valente. “Zoals hij nu speelt, vind ik hem ook een van de beste spelers van de Eredivisie. Maar ik kan me voorstellen dat Xavi vindt dat hij misschien iets mist in dynamiek, op atletisch gebied.”

Die verklaring schiet bij Grueter direct in het verkeerde keelgat. “Zie je hem wel eens voetballen? Dan zeg je dit toch niet. Hij kan op elke manier versnellen. Niet alleen met zijn pass, maar ook met een demarrage.”

Stekelenburg wijst vervolgens naar een andere Feyenoorder. “Het is opvallend dat Zechiël wel wordt geselecteerd en Valente niet. Dan is er kennelijk iets bij Valente wat ze niet goed genoeg vinden voor het allerhoogste niveau. Dat bedoel ik met het woord dynamiek: een moderne middenvelder."

"Zechiël is meer zo'n type dan Valente. Ik zeg niet dat ik het logisch vind dat Valente er niet bij zit, maar ik probeer het te verklaren. Het is niet zo dat ze hem over het hoofd hebben gezien. Ze hebben erover nagedacht en dan is er kennelijk toch iets waardoor ze hem niet selecteren", aldus de commentator.