Spaanse media schrijven massaal hetzelfde over Dumfries: 'Hij is volledig...'

De Spaanse media zijn niet te spreken over Denzel Dumfries. De Oranje-international van Real Madrid krijgt na de stadsderby tegen Atlético Madrid zware kritiek te verwerken over zijn optreden in het Wanda Metropolitano.

Dumfries maakte afgelopen zomer voor circa twintig miljoen euro de overstap van Internazionale naar Madrid en zette zijn handtekening onder een verbintenis voor vier seizoenen. Zondagmiddag begon de oud-speler van Sparta Rotterdam, SC Heerenveen en PSV in de basis op bezoek bij Atlético Madrid. Dat liep uit tot een deceptie: Real Madrid verloor met 2-1. Ook voor Dumfries was het een wedstrijd om snel te vergeten.

Kritische Spaanse media

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Dumfries krijgt er namelijk flink van langs. Het Spaanse Marca beoordeelt zijn spel voor rust nog met een 5, maar schroeft het cijfer in de tweede helft terug naar een 4 en zet grote vraagtekens bij zijn basisplek ten opzichte van concurrent Trent Alexander-Arnold: "Hij kan niet in de basis staan vóór Trent als hij zo weinig het team biedt", zo luidt het harde oordeel.

Ook bij het tweede doelpunt van Atlético Madrid ging Dumfries volgens het Spaanse media de mist in. Aanvaller Giuliano kon de bal vanaf de zijkant voortrekken, waarna Jonathan David van dichtbij raak schoot: "Dumfries verdedigt de voorzet van Giuliano slecht, waardoor Jonathan David vrij kan binnenschieten."

'Hij was volledig uit positie'

Ook het Catalaanse Sport is kritisch: "Bij het doelpunt van Jonathan David was Dumfries volledig uit positie, waardoor de Canadees vrij kon afwerken." Mundo Deportivo zag de back aan beide kanten van het veld tekortschieten: "Het was weinig tot niets, zowel verdedigend als aanvallend."

Diario AS zorgt als enige Spaanse sportkrant voor wat nuance na de derby. Het medium is wat minder kritisch op de Nederlander: "Verdedigend voldeed hij wel. Het meeste gevaar van Atlético kwam vanaf de andere flank."