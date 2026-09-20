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Spaanse media schrijven massaal hetzelfde over Dumfries: 'Hij is volledig...'

20 september 2026, 22:47
Denzel Dumfries Real Madrid
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De Spaanse media zijn niet te spreken over Denzel Dumfries. De Oranje-international van Real Madrid krijgt na de stadsderby tegen Atlético Madrid zware kritiek te verwerken over zijn optreden in het Wanda Metropolitano. 

Dumfries maakte afgelopen zomer voor circa twintig miljoen euro de overstap van Internazionale naar Madrid en zette zijn handtekening onder een verbintenis voor vier seizoenen. Zondagmiddag begon de oud-speler van Sparta Rotterdam, SC Heerenveen en PSV in de basis op bezoek bij Atlético Madrid. Dat liep uit tot een deceptie: Real Madrid verloor met 2-1. Ook voor Dumfries was het een wedstrijd om snel te vergeten. 

Kritische Spaanse media

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Dumfries krijgt er namelijk flink van langs. Het Spaanse Marca beoordeelt zijn spel voor rust nog met een 5, maar schroeft het cijfer in de tweede helft terug naar een 4 en zet grote vraagtekens bij zijn basisplek ten opzichte van concurrent Trent Alexander-Arnold: "Hij kan niet in de basis staan vóór Trent als hij zo weinig het team biedt", zo luidt het harde oordeel.

Ook bij het tweede doelpunt van Atlético Madrid ging Dumfries volgens het Spaanse media de mist in. Aanvaller Giuliano kon de bal vanaf de zijkant voortrekken, waarna Jonathan David van dichtbij raak schoot: "Dumfries verdedigt de voorzet van Giuliano slecht, waardoor Jonathan David vrij kan binnenschieten."

'Hij was volledig uit positie'

Ook het Catalaanse Sport is kritisch: "Bij het doelpunt van Jonathan David was Dumfries volledig uit positie, waardoor de Canadees vrij kon afwerken." Mundo Deportivo zag de back aan beide kanten van het veld tekortschieten: "Het was weinig tot niets, zowel verdedigend als aanvallend."

Diario AS zorgt als enige Spaanse sportkrant voor wat nuance na de derby. Het medium is wat minder kritisch op de Nederlander: "Verdedigend voldeed hij wel. Het meeste gevaar van Atlético kwam vanaf de andere flank."

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Atlético - Real Madrid

Atlético Madrid
2 - 1
Real Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
6
0
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4

Meer info

Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
2
Atlético
7
9
16
3
Betis
7
2
16
4
Real Madrid
7
10
15
5
Sevilla
7
1
13
6
Alavés
7
5
11

Complete Stand

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