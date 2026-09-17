Toptalent JJ Gabriel (15) en Man Utd op ramkoers: dit is er aan de hand

Wat is er aan de hand met JJ Gabriel? Het 15-jarige toptalent van Manchester United is op dit moment hot news in Engeland omdat hij aanstuurt op een vertrek bij de club.

Gabriel is de zoon van tweevoudig Iers international Joseph O'Cearuill. De aanvaller heeft op zijn jonge leeftijd al een indrukwekkend rijtje clubs achter zijn naam: Gabriel speelde al in de jeugdopleidingen van Chelsea, Arsenal en West Ham United voordat hij in 2022 werd ingelijfd door Manchester United. Reeds in de voorbereiding op het seizoen 2025/26 trainde de aanvaller mee met het eerste elftal, waarvoor hij op 1 augustus van dit jaar zijn officieuze debuut maakte in een oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid. Een week geleden deed Gabriel nog van zich spreken in de UEFA Youth League, door drie keer te scoren tegen Sabah FC, waarmee hij de jongste doelpuntenmaker ooit werd voor Manchester United in die competitie.

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Sinds die bewuste wedstrijd tegen Sabah is Gabriel echter niet meer gesignaleerd op Carrington, het trainingscomplex van zijn club. Afgelopen maandag heeft het talent Manchester United bovendien schriftelijk laten weten dat hij wil vertrekken. Volgens The Athletic staan meerdere Europese grootmachten met open armen klaar om Gabriel over te nemen: "Real Madrid heeft een goede uitgangspositie en werkt aan een deal, terwijl ook Barcelona, Paris Saint-Germain en Bayern München interesse tonen", weet het medium.

Volgens The Athletic is de familie van Gabriel ontevreden omdat zij gehoopt hadden dat de aanvaller vorige week in de selectie van het eerste elftal zou worden opgenomen, dat later die dag in de Champions League eveneens op Sabah stuitte. De club zou wel van plan zijn geweest om Gabriel mee te nemen naar het EFL-Cup-duel met Brighton & Hove Albion van gisteren (woensdag), maar daar is door zijn vertrekwens dus niets meer van gekomen. Zonder het toptalent werd United uitgeschakeld in het bekertoernooi, omdat Brighton een 2-0 achterstand na rust wist om te buigen in een 2-3 zege.

Inmiddels probeert United met man en macht om Gabriel binnenboord te houden. CEO Omar Berrada zou zich persoonlijk met de zaak bemoeien, terwijl ook mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe de ontwikkelingen op de voet volgt. Toch zou de club inmiddels beseffen dat de kans levensgroot aanwezig is dat het toptalent niet meer te behouden valt. United is geenszins van plan om zijn contract - dat komende zomer afloopt - te verscheuren, maar staat machteloos als Gabriel daarna transfervrij de deur uitloopt.

Mocht de speler een Europees paspoort weten te bemachtigen, dan zou hij bovendien zodra hij 16 wordt (op 6 oktober) al vrij zijn om over te stappen naar een club buiten Engeland. Omdat zijn vader van Ierse komaf is en zijn moeder een Cypriotische achtergrond heeft, zou dat een optie kunnen zijn. Ook als Gabriels ouders om 'niet voetbal gerelateerde redenen' zouden verhuizen naar een ander land, mag hun zoon ingeschreven worden bij een andere club. In dat geval heeft Manchester United 'slechts' recht op een opleidingsvergoeding van zo'n 115.000 euro.