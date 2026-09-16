Verrassende transfer lonkt voor Malacia na 77 dagen zonder club

is op proef in de Verenigde Staten. De verdediger traint momenteel mee bij het Amerikaanse FC Cincinnati, waar hij probeert een contract af te dwingen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. Malacia zit inmiddels al 77 dagen zonder club, nadat zijn contract bij Manchester United eindigde. Nu lonkt er een kans voor de linksachter om zijn carrière nieuw leven in te blazen in de Verenigde Staten.

FC Cincinnati, de nummer negen van de Amerikaanse competitie, is nog op zoek naar een extra verdediger. Tegenover het Algemeen Dagblad benadrukt de club echter dat het voorlopig alleen om meetrainen gaat: "FC Cincinnati heeft een goede relatie met de agent van Malacia, trainen met het elftal is voor beide partijen een mogelijkheid om te kijken of ze bij elkaar passen."

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Malacia heeft een lastige periode bij zijn vorige werkgever Manchester United achter de rug. In Engeland kwam hij amper in de plannen voor. In het hele vorige seizoen viel de vleugelverdediger slechts drie keer in.