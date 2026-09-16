Ajax-trainer Míchel Sanchez zit in lastige situatie: 'Het is sneu voor hem'

Hans Kraay junior heeft te doen met Míchel Sanchez. Hoewel de Spaanse trainer sportief prima van start is gegaan bij Ajax, verloopt de communicatie in het Engels nog steeds uiterst moeizaam.

De vijftigjarige trainer maakte afgelopen zomer de overstap van Girona FC naar de Johan Cruijff ArenA. Míchel Sanchez is goed begonnen aan het seizoen en zet met de Amsterdamse club duidelijk stappen voorwaarts in vergelijking met vorig seizoen. Alleen voor de camera's maakt de Spaanse oefenmeester voorlopig nog een zwakke indruk. Dat heeft te maken met een taalbarrière. De coach van Ajax spreekt slecht Engels. Hans Kraay adviseert de Spanjaard om nu écht naar de nonnen te gaan, aangezien communicatie in de huidige tijd enorm belangrijk is.

Woorden zoeken op de persconferentie

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"Als hij in het Engels één-op-één-interviews doet, of de persconferentie in het Engels, zie ik geen trainer, dan hoor ik geen trainer en het is best sneu voor hem dat hij in elke zin moet zoeken naar woorden", zo schrijft Kraay woensdag in zijn column voor Voetbal International. "Ik weet inmiddels dat de spelers in zijn filosofie geloven en als hij in zijn eigen taal kan analyseren, staat er een persoonlijkheid die ík niet kan verstaan, mijn Spaans is nog slechter dan mijn Engels, maar dan staat er wel een man met vertrouwen die zijn ideeën aan ons duidelijk kenbaar kan maken."

Advies over de nonnen in Vught

Vanuit de Amsterdamse club klinkt dat de oefenmeester op korte termijn een taalcursus gaat volgen, maar Kraay zet openlijk vraagtekens bij dat plan. "Bij Ajax hebben ze me verteld dat hij snel op Engelse les gaat, misschien een paar dagen naar de nonnen in Vught", doelt Kraay op het bekende Taleninstituut Regina Coeli. "Het heeft denk ik niet zo veel zin, een paar dagen of een weekje. Ook al zit je met een hok vol intelligente nonnen, dan denk ik nog niet dat het snel gaat werken. Ik zou zeggen: Míchel, neem twee of drie nonnen in huis, dat gaat ongetwijfeld een stuk sneller dan 21 keer op en neer naar Vught. Communicatie is in de huidige tijd mega belangrijk."