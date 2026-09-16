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Ajax pakt door en verlengt contract: 'Er was interesse uit topcompetities...'

16 september 2026, 14:10
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Dies Janse heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De verdediger, die deze zomer in de belangstelling stond van clubs uit 'topcompetities', staat nu tot medio 2030 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.

De contractverlenging van Janse hing al een aantal dagen in de lucht. De verdediger stond deze zomer in de belangstelling van onder meer Club Brugge, maar een vertrek was voor technisch directeur Jordi Cruijff onbespreekbaar. Ajax wil ruimte blijven bieden aan zelfopgeleide spelers en ziet in de bijna twee meter lange linkspoot een verdediger met een schaars profiel: fysiek sterk, comfortabel aan de bal en inmiddels international van Jong Oranje.

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Afgelopen seizoen deed Janse op huurbasis waardevolle ervaring op bij FC Groningen. Daar kwam hij tot 33 wedstrijden, twee doelpunten en twee assists. Vooral in de duels en aan de bal maakte hij indruk. Bij Ajax kwam hij dit seizoen nog niet tot al te veel speelminuten, mede door blessures. Desondanks spreekt de Amsterdamse club het vertrouwen in hem uit door zijn contract te verlengen.

Jordi Cruijff reageert op de website van Ajax op het nieuws: "Dies timmert al jaren aan de weg en laat elk seizoen nieuwe stappen zien. Zijn ontwikkeling is stabiel, zijn mentaliteit sterk. We wilden hem na zijn goede jaar direct terughalen en vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij hier thuishoort. Met deze contractverlenging spreken we wederzijds veel vertrouwen in elkaar uit. Er was interesse uit topcompetities, maar we hebben er alles aan gedaan om hem te behouden."

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dilima1966
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dilima1966
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Ik had niet verwacht dat Dies Janse zo makkelijk contract verlengen zou doen met nu zo weinig speeltijd. Maar goed die houden we binnenboord

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
874 Reacties
795 Dagen lid
2.050 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Prima zet. Jonge talenten met potentie moet je bij de club houden. Ze weten zich omringd door ervaren spelers die hun diensten hebben bewezen om zich verder te ontwikkelen.

dilima1966
4.163 Reacties
1.192 Dagen lid
19.327 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik had niet verwacht dat Dies Janse zo makkelijk contract verlengen zou doen met nu zo weinig speeltijd. Maar goed die houden we binnenboord

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Ajax - Willem II

Ajax
5 - 1
Willem II
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Dies Janse

Dies Janse
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong Ajax
1
0
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Groningen
32
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
6
6
10

Complete Stand

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