Ajax pakt door en verlengt contract: 'Er was interesse uit topcompetities...'

heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De verdediger, die deze zomer in de belangstelling stond van clubs uit 'topcompetities', staat nu tot medio 2030 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.

De contractverlenging van Janse hing al een aantal dagen in de lucht. De verdediger stond deze zomer in de belangstelling van onder meer Club Brugge, maar een vertrek was voor technisch directeur Jordi Cruijff onbespreekbaar. Ajax wil ruimte blijven bieden aan zelfopgeleide spelers en ziet in de bijna twee meter lange linkspoot een verdediger met een schaars profiel: fysiek sterk, comfortabel aan de bal en inmiddels international van Jong Oranje.

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Afgelopen seizoen deed Janse op huurbasis waardevolle ervaring op bij FC Groningen. Daar kwam hij tot 33 wedstrijden, twee doelpunten en twee assists. Vooral in de duels en aan de bal maakte hij indruk. Bij Ajax kwam hij dit seizoen nog niet tot al te veel speelminuten, mede door blessures. Desondanks spreekt de Amsterdamse club het vertrouwen in hem uit door zijn contract te verlengen.

Jordi Cruijff reageert op de website van Ajax op het nieuws: "Dies timmert al jaren aan de weg en laat elk seizoen nieuwe stappen zien. Zijn ontwikkeling is stabiel, zijn mentaliteit sterk. We wilden hem na zijn goede jaar direct terughalen en vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij hier thuishoort. Met deze contractverlenging spreken we wederzijds veel vertrouwen in elkaar uit. Er was interesse uit topcompetities, maar we hebben er alles aan gedaan om hem te behouden."