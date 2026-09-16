Ajax presenteert Yves Bissouma, die tekent voor één jaar

mag zich officieel speler van Ajax noemen. De 30-jarige middenvelder wordt transfervrij ingelijfd nadat hij afgelopen zomer uit zijn contract liep bij Tottenham Hotspur. Bissouma tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2027.

De komst van Bissouma hing al een tijdje in de lucht. Dinsdagavond was hij aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de wedstrijd tussen Ajax en Willem II. Jordi Cruijff is blij met zijn komst: "Met Yves zijn de gesprekken in augustus begonnen en we zijn blij dat hij hier nu getekend heeft. Met hem hebben we een ervaren speler binnengehaald die weet hoe het er op het hoogste niveau aan toe gaat. Hij is op meerdere posities inzetbaar en hopen dat hij zo spoedig mogelijk speelgerechtigd zal zijn."

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LOSC Lille haalde Bissouma in 2016 naar Europa. In datzelfde jaar debuteerde hij als international voor Mali. Inmiddels staat de teller op 46 officiële interlands, waarin de middenvelder vijfmaal trefzeker was.

Na twee seizoenen in Frankrijk verkaste de Bissouma naar Engeland, waar Brighton & Hove Albion bereid bleek om bijna 17 miljoen euro voor hem neer te tellen. Bij The Seagulls maakte de middenvelder grote indruk, waarna hij vier jaar later voor bijna 30 miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste.

Ook bij de Spurs kwam Bissouma veelvuldig aan spelen toe. Toch kwam hij in zijn Londense periode ook negatief in het nieuws, toen in augustus 2024 beelden opdoken waarop te zien was dat hij lachgas gebruikte. Het kwam de middenvelder op een disciplinaire schorsing van één duel te staan.