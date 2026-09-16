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Ajax presenteert Yves Bissouma, die tekent voor één jaar

16 september 2026, 09:37
Yves Bissouma met op de achtergrond het stadion van Ajax, de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Yves Bissouma mag zich officieel speler van Ajax noemen. De 30-jarige middenvelder wordt transfervrij ingelijfd nadat hij afgelopen zomer uit zijn contract liep bij Tottenham Hotspur. Bissouma tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2027.

De komst van Bissouma hing al een tijdje in de lucht. Dinsdagavond was hij aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de wedstrijd tussen Ajax en Willem II. Jordi Cruijff is blij met zijn komst: "Met Yves zijn de gesprekken in augustus begonnen en we zijn blij dat hij hier nu getekend heeft. Met hem hebben we een ervaren speler binnengehaald die weet hoe het er op het hoogste niveau aan toe gaat. Hij is op meerdere posities inzetbaar en hopen dat hij zo spoedig mogelijk speelgerechtigd zal zijn."

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LOSC Lille haalde Bissouma in 2016 naar Europa. In datzelfde jaar debuteerde hij als international voor Mali. Inmiddels staat de teller op 46 officiële interlands, waarin de middenvelder vijfmaal trefzeker was.

Na twee seizoenen in Frankrijk verkaste de Bissouma naar Engeland, waar Brighton & Hove Albion bereid bleek om bijna 17 miljoen euro voor hem neer te tellen. Bij The Seagulls maakte de middenvelder grote indruk, waarna hij vier jaar later voor bijna 30 miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste.

Ook bij de Spurs kwam Bissouma veelvuldig aan spelen toe. Toch kwam hij in zijn Londense periode ook negatief in het nieuws, toen in augustus 2024 beelden opdoken waarop te zien was dat hij lachgas gebruikte. Het kwam de middenvelder op een disciplinaire schorsing van één duel te staan.

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CG
3.949 Reacties
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CG
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Mocht hij functie krijgen als verdedigende middenvelder (graag op links) dan is hij een geweldige versterking!!

flaco
78 Reacties
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405 Likes
flaco
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Alweer de volgende aankoop. Op papier een aardige speler. Maar bekruipt me het gevoel dat het een vreemdelingenlegioen aan het worden is met een aantal spelers die een verleden hebben als moeilijke jongens (Tolu, Amrabat, Bissouma). Als het straks even niet mee zit ben ik benieuwd hoe Michel dit gaat managen. Verder zullen al deze aankopen onrust brengen bij de jeugdspelers die hun kansen op speelminuten in rook op zien gaan.

Voetbalfanaat
765 Reacties
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3.377 Likes
Voetbalfanaat
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@flaco je bent wel erg negatief. Wacht eerst eens een paar maandjes af en dan kunnen we zien of deze spelers inderdaad lastige jongens/kerels zijn. Wat betreft vreemdelingenlegioen, dat is bijna bij alle clubs het geval en daar is Ajax echt geen uitzondering in. Ajax heeft zich met deze aankopen willen indekken dat ze weer een slecht seizoen als afgelopen seizoen zullen hebben daarbij vindt ik onder andere een Arokadare en Brandt aanwinsten, als ze daarbij jeugdspelers in de weg staan moet nogmaals in de toekomst blijken.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.949 Reacties
1.149 Dagen lid
14.401 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mocht hij functie krijgen als verdedigende middenvelder (graag op links) dan is hij een geweldige versterking!!

flaco
78 Reacties
1.048 Dagen lid
405 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Alweer de volgende aankoop. Op papier een aardige speler. Maar bekruipt me het gevoel dat het een vreemdelingenlegioen aan het worden is met een aantal spelers die een verleden hebben als moeilijke jongens (Tolu, Amrabat, Bissouma). Als het straks even niet mee zit ben ik benieuwd hoe Michel dit gaat managen. Verder zullen al deze aankopen onrust brengen bij de jeugdspelers die hun kansen op speelminuten in rook op zien gaan.

Voetbalfanaat
765 Reacties
1.390 Dagen lid
3.377 Likes
Voetbalfanaat
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@flaco je bent wel erg negatief. Wacht eerst eens een paar maandjes af en dan kunnen we zien of deze spelers inderdaad lastige jongens/kerels zijn. Wat betreft vreemdelingenlegioen, dat is bijna bij alle clubs het geval en daar is Ajax echt geen uitzondering in. Ajax heeft zich met deze aankopen willen indekken dat ze weer een slecht seizoen als afgelopen seizoen zullen hebben daarbij vindt ik onder andere een Arokadare en Brandt aanwinsten, als ze daarbij jeugdspelers in de weg staan moet nogmaals in de toekomst blijken.

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Yves Bissouma

Yves Bissouma
Leeftijd: 30 jaar (30 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
11
0
2024/2025
Spurs
28
2
2023/2024
Spurs
28
0
2022/2023
Spurs
23
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
6
6
10

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