John Stegeman over Ajacied: 'Houd op, dan heb je geen verstand van voetbal'

Willem II-trainer John Stegeman is onder de indruk van de kwaliteiten van Ajax-middenvelder . De coach vindt dat de Duitser alle lof verdient vanwege zijn prestaties in Nederland en hekelt de criticasters.

"Ja, dat is een goede speler", begint de trainer van Willem II na afloop van de 5-1 nederlaag bij Ajax in gesprek met Voetbal International. "Ik denk dat we dat allemaal wel vinden", zegt Stegeman, waarna hij door de verslaggever wordt geconfronteerd met het feit dat er ook mensen zijn die vinden dat er niet overdreven moet worden als het gaat om de kwaliteiten van Brandt. "Ja, dan hebben ze geen verstand van voetbal", reageert de coach.

'Houd op!'

Artikel gaat verder onder video

"Dan zullen dat wel gewoon supporters zijn van andere clubs. Nee joh, dat is gewoon een goede speler man. Kom op! Dat is buitencategorie voor Nederland überhaupt", is Stegeman van mening. "Die genialiteit laat hij af en toe zien, maar daarvan lopen er nog wel meer hoor!"

Willem II-verdediger Finn Stam onderschrijft de visie van zijn coach: "Op het veld wordt het wel een stukje moeilijker tegen Brandt, want dat is gewoon een speler met heel veel kwaliteit. En zo hadden ze er nog een paar staan. Linksbuiten Gloukh vond ik ook een hele goede wedstrijd spelen, die maakte het ons ook heel moeilijk."