Kenneth Perez stomverbaasd om ‘niet zo’n snuggere speler’ bij Ajax – Willem II

Kenneth Perez is in de rust van Ajax – Willem II (2-0) bijzonder kritiek op . De Deense analist kraakt de vleugelaanvaller van Willem II af vanwege een moment in de 32ste minuut van de wedstrijd.

Willem II kwam er in de eerste helft eigenlijk niet aan te pas tegen Ajax. De formatie uit Tilburg beperkte zich vooral tot verdedigen en hield lang stand. Op slag van rust sloeg Ajax via Davy Klaassen en Julian Brandt echter toch nog tweemaal toe: 2-0.

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Perez constateert in de rust bij ESPN dat Willem II het moeilijk heeft in de Johan Cruijff ArenA, maar zag de Tilburgers er ook een aantal keer gevaarlijk uitkomen. Na een klein halfuur bijvoorbeeld, toen Slory de bal vanaf de achterlijn kon terugtrekken op Tonny Vilhena. Vilhena produceerde vervolgens met zijn rechtervoet een mispeer.

Perez is kritisch op Slory: volgens de analist had de Feyenoord-huurling de bal moeten terugleggen op de linkervoet van Vilhena. “Hoe speel je iemand in? Je medespeler, Vilhena, is stijflinks. Echt stijflinks! Je hebt alle ruimte om hem op zijn linkerbeen aan te spelen. Wat doe ik? Ik geef hem iets te hard op rechts!”

“Nou, dan ben je niet al te snugger als voetballer, hoor”, is Perez hard voor Slory. Dan denk ik van: waar… Daarom speel je ook op een ander niveau, maar hij komt wel van Feyenoord.”

Perez vindt het verder opmerkelijk dat hoofdtrainer John Stegeman heeft gekozen voor Devin Haen in de punt van de aanval. Volgens de oud-voetballer was Slory een geschiktere optie geweest. “Voor de wedstrijd vroegen we ons af: wat voor spits is Haen? Nou, het is niet zo’n hele snelle spits. In het begin waren er echt een paar mogelijkheden waar Slory met zijn snelheid wel alleen op de keeper af had kunnen gaan. Haen kan dat niet.”