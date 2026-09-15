Live voetbal 1

Kenneth Perez stomverbaasd om ‘niet zo’n snuggere speler’ bij Ajax – Willem II

15 september 2026, 21:22
Kenneth Perez Ajax Willem II
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Kenneth Perez is in de rust van AjaxWillem II (2-0) bijzonder kritiek op Jaden Slory. De Deense analist kraakt de vleugelaanvaller van Willem II af vanwege een moment in de 32ste minuut van de wedstrijd.

Willem II kwam er in de eerste helft eigenlijk niet aan te pas tegen Ajax. De formatie uit Tilburg beperkte zich vooral tot verdedigen en hield lang stand. Op slag van rust sloeg Ajax via Davy Klaassen en Julian Brandt echter toch nog tweemaal toe: 2-0.

Artikel gaat verder onder video

Perez constateert in de rust bij ESPN dat Willem II het moeilijk heeft in de Johan Cruijff ArenA, maar zag de Tilburgers er ook een aantal keer gevaarlijk uitkomen. Na een klein halfuur bijvoorbeeld, toen Slory de bal vanaf de achterlijn kon terugtrekken op Tonny Vilhena. Vilhena produceerde vervolgens met zijn rechtervoet een mispeer.

Perez is kritisch op Slory: volgens de analist had de Feyenoord-huurling de bal moeten terugleggen op de linkervoet van Vilhena. “Hoe speel je iemand in? Je medespeler, Vilhena, is stijflinks. Echt stijflinks! Je hebt alle ruimte om hem op zijn linkerbeen aan te spelen. Wat doe ik? Ik geef hem iets te hard op rechts!”

“Nou, dan ben je niet al te snugger als voetballer, hoor”, is Perez hard voor Slory. Dan denk ik van: waar… Daarom speel je ook op een ander niveau, maar hij komt wel van Feyenoord.”

Perez vindt het verder opmerkelijk dat hoofdtrainer John Stegeman heeft gekozen voor Devin Haen in de punt van de aanval. Volgens de oud-voetballer was Slory een geschiktere optie geweest. “Voor de wedstrijd vroegen we ons af: wat voor spits is Haen? Nou, het is niet zo’n hele snelle spits. In het begin waren er echt een paar mogelijkheden waar Slory met zijn snelheid wel alleen op de keeper af had kunnen gaan. Haen kan dat niet.”

Ajax Willem II
© EPSN

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Yves Bissouma

Jordi Cruijff slaat slag: Yves Bissouma op weg naar Ajax

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
  • 12
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

Ajax spreekt vertrouwen uit en gaat contract 'flink verbeteren'

  • Gisteren, 13:34
  • Gisteren, 13:34
  • 7
Ajax

Ajax scoort vijf keer en herstelt zich van nederlaag tegen PSV

  • za 12 september, 22:00
  • 12 sep. 22:00
  • 9
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.947 Reacties
1.149 Dagen lid
14.399 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is vaak verbaast. Maar dat is normaal bij hem. Hij hoort bij die Driessen!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.947 Reacties
1.149 Dagen lid
14.399 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is vaak verbaast. Maar dat is normaal bij hem. Hij hoort bij die Driessen!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jaden Slory

Jaden Slory
Willem II
Team: Willem II
Leeftijd: 21 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Willem II
5
0
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws