Ajax staat op het punt het contract van open te breken, 'flink' op te waarderen en te verlengen tot medio 2030. Dat weet journalist Mike Verweij van De Telegraaf. De twintigjarige verdediger krijgt daarmee een duidelijk signaal van vertrouwen van de Amsterdamse club.

Janse stond deze zomer in de belangstelling van onder meer Club Brugge, maar een vertrek was voor technisch directeur Jordi Cruijff echter onbespreekbaar. Ajax wil ruimte blijven bieden aan zelfopgeleide spelers en ziet in de bijna twee meter lange linkspoot een verdediger met een schaars profiel: fysiek sterk, comfortabel aan de bal en inmiddels international van Jong Oranje.

Sterk huurjaar bij FC Groningen

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Afgelopen seizoen deed Janse op huurbasis waardevolle ervaring op bij FC Groningen. Daar kwam hij tot 33 wedstrijden, twee doelpunten en twee assists. Vooral in de duels en aan de bal maakte hij indruk. Janse won 60,3 procent van zijn persoonlijke duels en liet zien dat hij ondanks zijn lengte ook in de opbouw van waarde kan zijn. Ajax ziet voldoende perspectief om hem voor de lange termijn vast te leggen.

Janse begon de voorbereiding lichtgeblesseerd, maar maakte desondanks een goede indruk op trainer Míchel Sánchez. Dit seizoen had hij een basisplaats in de competitiewedstrijd tegen Telstar (0-4 zege) en mocht Jan se invallen in twee Conference Leauge-voorrondewedstrijden.

Janse speelde tot dusver negen wedstrijden voor Ajax 1 en kwam daarnaast 34 keer uit voor Jong Ajax. Op korte termijn moet hij zijn handtekening zetten onder zijn nieuwe verbintenis.