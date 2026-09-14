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Ajax spreekt vertrouwen uit en gaat contract 'flink verbeteren'

14 september 2026, 13:34
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
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Ajax staat op het punt het contract van Dies Janse open te breken, 'flink' op te waarderen en te verlengen tot medio 2030. Dat weet journalist Mike Verweij van De Telegraaf. De twintigjarige verdediger krijgt daarmee een duidelijk signaal van vertrouwen van de Amsterdamse club.

Janse stond deze zomer in de belangstelling van onder meer Club Brugge, maar een vertrek was voor technisch directeur Jordi Cruijff echter onbespreekbaar. Ajax wil ruimte blijven bieden aan zelfopgeleide spelers en ziet in de bijna twee meter lange linkspoot een verdediger met een schaars profiel: fysiek sterk, comfortabel aan de bal en inmiddels international van Jong Oranje.

Sterk huurjaar bij FC Groningen

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Afgelopen seizoen deed Janse op huurbasis waardevolle ervaring op bij FC Groningen. Daar kwam hij tot 33 wedstrijden, twee doelpunten en twee assists. Vooral in de duels en aan de bal maakte hij indruk. Janse won 60,3 procent van zijn persoonlijke duels en liet zien dat hij ondanks zijn lengte ook in de opbouw van waarde kan zijn. Ajax ziet voldoende perspectief om hem voor de lange termijn vast te leggen.

Janse begon de voorbereiding lichtgeblesseerd, maar maakte desondanks een goede indruk op trainer Míchel Sánchez. Dit seizoen had hij een basisplaats in de competitiewedstrijd tegen Telstar (0-4 zege) en mocht Jan se invallen in twee Conference Leauge-voorrondewedstrijden.

Janse speelde tot dusver negen wedstrijden voor Ajax 1 en kwam daarnaast 34 keer uit voor Jong Ajax. Op korte termijn moet hij zijn handtekening zetten onder zijn nieuwe verbintenis.

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EuropaMango
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
865 Reacties
793 Dagen lid
2.032 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Talenten met groeipotentie moet je altijd binnenboord houden door ze meerjarig vast te leggen omdat ze het kapitaal voor de club zijn.

EuropaMango
107 Reacties
78 Dagen lid
317 Likes
EuropaMango
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    + 1
avatar

Zo is het! Ik ben blij met deze zet.

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Dies Janse

Dies Janse
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong Ajax
1
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Groningen
32
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10
6
Excelsior
6
6
10
7
Fortuna
6
-2
10

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