Statistici draaien plots 180 graden over doelpunt van Feyenoord tegen PEC Zwolle

Databureau Opta heeft een opvallende draai gemaakt over het veelbesproken doelpunt van tegen PEC Zwolle. Waar maandagochtend nog werd gemeld dat de kans op een wijziging 'heel klein' was, heeft een specialistenteam de beelden opnieuw beoordeeld. De uitkomst: Ferri krijgt de openingstreffer alsnog op zijn naam en heeft daarmee officieel zijn hattrick te pakken.

De verwarring ontstond na de 0-7 zege van Feyenoord in Zwolle. Ferri schoot na achttien minuten op doel, waarna PEC-verdediger Simon Graves de bal van richting veranderde. De cruciale vraag was of Ferri's inzet zonder die aanraking eveneens tussen de palen zou zijn beland.

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De KNVB kende het doelpunt op basis van de waarneming van scheidsrechter Alex Bos toe aan de Spaanse spits. "De waarneming van de scheidsrechter en dus het wedstrijdformulier zijn daarin leidend”, liet een woordvoerder maandagochtend weten aan het Algemeen Dagblad. "Ferri heeft het doelpunt officieel op zijn naam gekregen.”

Opta acht wijziging eerst nog zeer onwaarschijnlijk

Opta dacht daar aanvankelijk anders over. Het databureau registreerde de treffer als eigen doelpunt van Graves en benadrukte tegenover het Algemeen Dagblad dat zijn cijfers worden gebruikt voor de officiële statistieken in de media.

Daarbij werd een wijziging aanvankelijk vrijwel uitgesloten. "Het is een dubieus geval. Dit wordt door een groep mensen geanalyseerd. Het kan zijn dat we er vandaag nog een keer naar kijken. Maar of het nog verandert? Die kans is heel klein, tenzij we opeens een nieuw camerastandpunt krijgen." Op de officiële website van de Eredivisie staat het doelpunt (op dit moment) nog aangeduid als een eigen goal van Graves.

Specialistenteam bezorgt Ferri alsnog zijn hattrick

Na een uitgebreide review door dataspecialisten concludeerde Opta dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat Ferri's schot naast zou zijn gegaan. "We denken niet dat vanuit welke hoek dan ook met zekerheid kan worden vastgesteld dat het schot op enig moment naast het doel gaat. Daarom zou het een doelpunt van de aanvaller moeten zijn”, luidt de nieuwe uitleg.

Ferri kreeg zondag na afloop al de wedstrijdbal mee, nadat Bos hem op het wedstrijdformulier drie doelpunten had toegekend. Trainer Giovanni van Bronckhorst reageerde toen al verheugd: “Ik denk dat als je een spits bent en je scoort nog niet voor je nieuwe team, een doelpunt altijd welkom is. En laat staan drie.”