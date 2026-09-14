Míchel brengt Ajax-fans in extase met tweet van negen woorden: 'Hier houd ik je aan'

Míchel Sánchez heeft de achterban van Ajax met één korte boodschap behoorlijk enthousiast gemaakt. Een dag na de overtuigende 1-5 overwinning op Fortuna Sittard richt de Spaanse trainer zich via X tot de Amsterdamse supporters. “Jullie hebben het beste van dit Ajax nog niet gezien”, schrijft Míchel.

Ajax had zaterdagavond iets recht te zetten na de 1-3 nederlaag tegen PSV in de Johan Cruijff ArenA. In Limburg volgde het gewenste antwoord. De ploeg van Míchel liep uit naar een ruime zege dankzij treffers van Julian Brandt, Tilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg en Youri Baas.

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Een dag later zorgde de trainer zelf opnieuw voor optimisme. Bij een foto waarop hij met het uitvak op de achtergrond staat, schrijft hij dat de fans nog beter spel van Ajax mogen verwachten.

Ajax-fans reageren enthousiast op boodschap Míchel

De woorden van Míchel worden op X met zichtbaar enthousiasme ontvangen. “Kom maar op, coach”, reageert een supporter. Een ander schrijft: “Maak me wild, ome Mies."

Niet iedereen laat zich echter volledig meeslepen door het optimisme. Zo wijst een supporter erop dat Ajax volgens hem conditioneel nog stappen moet zetten. “Ik hoop het, amigo. In het spel zit absoluut een stijgende lijn, maar conditioneel vind ik het nog een topclub onwaardig”, klinkt het.

"Dan moet je wel een beetje haast maken", bijt een ander Míchel toe. “We hebben het slechtste ook nog niet gezien." Een andere fan deelt dat sentiment: "Daar houd ik je aan", zegt hij tegen Míchel.

Ajax wacht alweer volgende opdracht

Lang kan Ajax niet nagenieten van de ruime overwinning in Limburg. Dinsdag wacht in de Johan Cruijff ArenA het inhaalduel uit speelronde drie tegen Willem II. Vier dagen later speelt de ploeg van Míchel opnieuw voor eigen publiek, wanneer Excelsior naar Amsterdam komt.