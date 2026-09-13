heeft een hele grote carrière voor zich, zo denkt . De spits maakt Konadu momenteel van dichtbij mee bij het Belgische SK Lommel en is onder de indruk van de kwaliteiten die de verhuurde Ajacied met zich meebrengt.

Konadu wordt sinds deze zomer door Ajax verhuurd (met optie tot koop, red.) aan de Belgische promovendus Lommel, waar Seuntjens sinds vorig jaar ook onder contract staat. De routinier maakt Konadu nu van dichtbij mee en is onder de indruk van wat de twintigjarige Amsterdammer laat zien op trainingen en tijdens wedstrijden. "Konadu is écht een goede spits"Als ik later trainer zou zijn, dan wil ik graag een type spits als Don-Angelo. Hij heeft het perfecte profiel", vertelt Seuntjens tegen Sportnieuws.nl.

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De oud-spits van NAC Breda, VVV-Venlo en De Graafschap legt vervolgens uit waarom: "Hij is namelijk heel allround. Hij heeft snelheid, creëert zijn eigen kansen en kan goed meevoetballen. Hij heeft alle voorwaarden om heel ver te komen. Hij moet alleen meer doelpunten gaan maken", stipt Seuntjens een verbeterpunt aan bij zijn concurrent.

"Ik ben er wel van overtuigd dat hij dat gaat doen", vervolgt hij. "Als je dit al kunt op je twintigste… Die goals gaan écht komen", weet Seuntjens, die denkt dat Konadu goed door kan groeien in België. "De Jupiler Pro League is een enorm sterke competitie. Vanuit hier kun je echt naar de absolute top. Er zijn de afgelopen jaren heel veel aanvallers vanuit België naar de Premier League vertrokken. Promise David ging van Union Sint-Gillis naar Brighton, Christos Tzolis is voor veertig miljoen naar Arsenal gegaan vanuit Club Brugge. Dat geeft aan hoe sterk deze competitie is."

Definitief vertrek bij Ajax?

Het is de vraag of Konadu na dit seizoen terugkeert bij Ajax of definitief vertrekt uit Amsterdam. Lommel heeft namelijk een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst.