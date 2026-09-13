Escalatie tussen Tjaronn Chery en supporter van NEC: ‘Een gênante vertoning!’

Een opmerkelijk moment zaterdagavond aan het einde van de competitiewedstrijd tussen SC Cambuur en NEC (3-0). Een speler van NEC kreeg het namelijk bij het uitvak verbaal aan de stok met een fan van de Nijmeegse club.

NEC gaat momenteel door een forse vormcrisis. De ploeg van trainer Dick Schreuder won slechts één van zijn zes laatste wedstrijden in alle competities en leed zaterdag tegen SC Cambuur alweer de derde competitienederlaag dit seizoen. Bovendien was het spel van NEC ronduit slecht, waardoor de zorgen groot zijn in Nijmegen.

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De meegereisde supporters van NEC toonden na afloop hun onvrede tegenover de spelers met wegwerpgebaren. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij aanvoerder Tjaronn Chery, zo schrijft de Gelderlander. “Hij loopt naar voren en gaat de discussie aan met een man. Ploeggenoten duwen hem terug. Een paar tellen later druipt iedereen af, naar de kleedkamer of naar de bus. Alsof de wedstrijd al niet pijnlijk genoeg was, kon deze gênante vertoning er ook nog wel bij”, klinkt het. .

Chery wordt na afloop voor de camera van RN7 Sport gevraagd naar het incident. “We zijn met het team naar de supporters gegaan om ze te bedanken. Ze staan altijd achter ons. Ik had even een onderonsje met één supporter. Dat is ook normaal, toch? We zijn mannen onder elkaar”, reageert de 38-jarige middenvelder.

Wat er over en weer precies gezegd is, wil Chery niet zeggen. Hij lijkt de desbetreffende supporter echter een gebrek aan respect te verwijten. “Ik denk dat het belangrijk is dat de supporters achter het team staan en wij achter hen. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat we respect moeten houden voor elkaar”, vertelt de veteraan. Tegenover de Gelderlander zegt Chery over het incident: “Uiteindelijk is het goed opgelost, maar ik hou er niet van als mensen wegwerpgebaren maken enzovoort. Wij hebben de supporters nodig en zij ons.”

Over de sportieve prestatie die NEC zaterdagavond leverde tegen Cambuur, kan Chery kort zijn. “Ik denk dat we kansloos ten onder zijn gegaan. Ik weet niet wat het was, maar dit was niet best. Het is op dit moment lastig om te verklaren hoe dit kan.”

“Eén ding wat zeker is, is dat we vandaag ondermaats hebben gepresteerd. Dat is wat iedereen weet en hebben we ook besproken in de kleedkamer”, vervolgt hij. “Maar ik heb ook aangegeven in de kleedkamer: vandaag was dramatisch, maar donderdag hebben we een belangrijke wedstrijd (in de Europa League tegen Juventus, red.). We moeten de koppies bij elkaar houden en niet uit elkaar vallen.”